Стоимость обучения в автошколах повысится осенью

В России цены на обучение в автошколах в осенний период увеличиваются на 30-50%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным публикации, повышение цен связано с увеличением стоимости бензина и обслуживания автомобилей, дефицитом инструкторов, а также ростом цен на аренду помещений и земли.
Согласно информации главномого эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей ТС Александра Лыткина, в настоящее время в Москве стоимость обучения в автошколе составляет в среднем 45-50 тыс. рублей. Он отметил, что эти расходы в основном покрывают различные издержки, поэтому автошколы вынуждены зарабатывать на дополнительных уроках с учениками. Также эксперт отметил дефицит квалифицированных инструкторов из-за низких зарплат. В связи с этим специалист прогнозирует увеличение стоимости обучения на 30-50%.
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