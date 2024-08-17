Новый электрический грузовик SDV 3.5 от Горьковского автозавода увидел свет

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разработал новый электрический грузовик SDV 3.5, предназначенный для использования на российских маркетплейсах. Об этом сообщает quto.ru.

Фургон оснащён сдвижными боковыми дверями и сквозным проходом между кабиной водителя и грузовым отсеком. В задней части предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

На данный момент автомобиль проходит испытания. По словам директора по развитию и инновациям ГАЗа Андрея Кузнецова, этот грузовик будет удобен для курьеров.

Ранее стало известно, что ГАЗ планирует выпустить полноприводный «Соболь NN» в пяти вариантах кузова: цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси. Базовая комплектация включает штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока автомобиль оснащается только 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Крутящий момент двигателя составляет 420 Н∙м, при этом уже при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.

Фото: ГК «СТТ»