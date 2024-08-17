Новый электрический грузовик SDV 3.5 от Горьковского автозавода увидел свет

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разработал новый электрический грузовик SDV 3.5, предназначенный для использования на российских маркетплейсах. Об этом сообщает quto.ru.
Фургон оснащён сдвижными боковыми дверями и сквозным проходом между кабиной водителя и грузовым отсеком. В задней части предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.
На данный момент автомобиль проходит испытания. По словам директора по развитию и инновациям ГАЗа Андрея Кузнецова, этот грузовик будет удобен для курьеров.
Ранее стало известно, что ГАЗ планирует выпустить полноприводный «Соболь NN» в пяти вариантах кузова: цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси. Базовая комплектация включает штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока автомобиль оснащается только 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Крутящий момент двигателя составляет 420 Н∙м, при этом уже при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.
Фото: ГК «СТТ»
В Молдавии обнаружили снаряды времён Второй Мировой войны
Во время подготовки воинского кладбища в селе Шерпенах к праздничным мероприятиям, приуроченным к 80-летию освобождения Молдавии, активисты комитета "Победа" обнаружили склад боеприпасов, датируемых временем Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Алексей Петрович.
Джо Байден хочет договорится с Израилем до конца своего срока
Президент США Джо Байден стремится к тому, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто к концу следующей недели, сообщает издание Axios, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве.
Ксения Бородина поймала букет невесты: планы не строим
Телеведущая Ксения Бородина с энтузиазмом и надеждой на женское счастье поймала букет невесты на свадебном торжестве.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.