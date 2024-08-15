Директор по производству BMW требует расширенных привилегий для владельцев электромобилей

Глава расположенного в Бохуме института «Центр автомобильных исследований» (CAR) Фердинанд Дуденхёффер недавно призвал вернуться к экологическим бонусам для электромобилей, пишет Auto Bild.

По словам директора по производству BMW Милана Недельковича, это не имеет смысла в долгосрочной перспективе, поэтому вместо этого менеджер теперь призывает предоставить расширенные привилегии для водителей электромобилей - предоставить «привилегированный доступ в центр города», бесплатную парковку по всему периметру и собственную полосу на автомагистрали.

Во Франции уже есть такие полосы на автомагистралях. Новый знак, на котором изображен белый ромб на синем или черном фоне, предупреждает об этом. Также такие знаки встречаются в Испании, Австрии и Норвегии.

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