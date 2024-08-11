Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Гуманоидный робот принимает участие в сборке BMW
  1. Главная
  2. Авто и мото

Компания BMW протестировала гуманоидного робота на сборочном заводе

Гуманоидный робот принимает участие в сборке BMW

Гуманоидный робот разработан калифорнийской компанией Figure, сообщает Motor1.

Недавно компания BMW протестировал его на сборочном заводе в Спартанбурге, где робот выполнил некоторые работы по сборке компонентов для автомобилей.

Автопроизводитель оценивает робота на предмет возможного использования в производстве.

"Разработки в области робототехники очень многообещающие", - говорит Милан Неделикович, член правления BMW по производству. "Проведя первые тестовые испытания, мы сейчас определяем возможные области применения человекоподобных роботов в производстве. Мы хотим сопровождать эту технологию от разработки до индустриализации ".

Фото: Motor1

Мир

Ливия усиливает границы из-за роста беспорядков соседних странах

Ливия усиливает границы из-за роста беспорядков соседних странах

Ливийская армия усилила охрану границ с Мали, Нигером и Чадом в связи с ростом нестабильности в этих государствах, сообщил в интервью РИА Новости Ахмед Аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА).

Читать полностью
На Тайвань прибыли представители конгресса США

На Тайвань прибыли представители конгресса США

Группа конгрессменов США от Демократической партии прибыла на Тайвань с целью проведения встреч с представителями местных властей, как сообщает Министерство иностранных дел острова.

Читать полностью

Общество

Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*

Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*

Певец Олег Газманов не прошёл мимо трагедии, случившийся в Курской области после атаки на регион ВСУ.

Читать полностью
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.

Читать полностью

Новости