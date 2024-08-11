Компания BMW протестировала гуманоидного робота на сборочном заводе

Гуманоидный робот разработан калифорнийской компанией Figure, сообщает Motor1.

Недавно компания BMW протестировал его на сборочном заводе в Спартанбурге, где робот выполнил некоторые работы по сборке компонентов для автомобилей.

Автопроизводитель оценивает робота на предмет возможного использования в производстве.

"Разработки в области робототехники очень многообещающие", - говорит Милан Неделикович, член правления BMW по производству. "Проведя первые тестовые испытания, мы сейчас определяем возможные области применения человекоподобных роботов в производстве. Мы хотим сопровождать эту технологию от разработки до индустриализации ".

Фото: Motor1