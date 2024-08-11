Компания BMW протестировала гуманоидного робота на сборочном заводе

Гуманоидный робот разработан калифорнийской компанией Figure, сообщает Motor1.
Недавно компания BMW протестировал его на сборочном заводе в Спартанбурге, где робот выполнил некоторые работы по сборке компонентов для автомобилей.
Автопроизводитель оценивает робота на предмет возможного использования в производстве.
"Разработки в области робототехники очень многообещающие", - говорит Милан Неделикович, член правления BMW по производству. "Проведя первые тестовые испытания, мы сейчас определяем возможные области применения человекоподобных роботов в производстве. Мы хотим сопровождать эту технологию от разработки до индустриализации ".
Фото: Motor1
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