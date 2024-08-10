Mazda требует от клиентов ежемесячную подписку на удалённый запуск авто

Трехлетний бесплатный сервис на удаленный запуск от Mazda подходит к концу для некоторых клиентов. И несколько владельцев выразили в соцсетях свое недовольство тем, что им приходится оформлять ежемесячную подписку в размере 10 долларов за продолжение доступа к таким функциям, как удаленный запуск, пишет Motor1.
Mazda заранее предложила услуги в виде бесплатной трехлетней пробной версии для покупателей новых автомобилей, произведенных в 2019 году. Пробный период закончился, однако некоторые владельцы не готовы платить за возможность удаленного запуска, которая когда-то была встроена в брелоки.
В дополнение к удаленному запуску, пакет предлагает также дистанционный доступ без ключа, информацию о состоянии автомобиля, такую как уровень топлива, сервисные оповещения, поиск автомобиля, автоматический вызов службы 911.
Фото: Freepik/senivpetro
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