Mazda требует от клиентов ежемесячную подписку на удалённый запуск авто

Трехлетний бесплатный сервис на удаленный запуск от Mazda подходит к концу для некоторых клиентов. И несколько владельцев выразили в соцсетях свое недовольство тем, что им приходится оформлять ежемесячную подписку в размере 10 долларов за продолжение доступа к таким функциям, как удаленный запуск, пишет Motor1.

Mazda заранее предложила услуги в виде бесплатной трехлетней пробной версии для покупателей новых автомобилей, произведенных в 2019 году. Пробный период закончился, однако некоторые владельцы не готовы платить за возможность удаленного запуска, которая когда-то была встроена в брелоки.

В дополнение к удаленному запуску, пакет предлагает также дистанционный доступ без ключа, информацию о состоянии автомобиля, такую как уровень топлива, сервисные оповещения, поиск автомобиля, автоматический вызов службы 911.

Фото: Freepik/senivpetro