Автомобили Nissan будут красить новой краской, которая охлаждает поверхность и салон

Nissan работает над новым типом автомобильной краски для наружных работ, которая использует электромагнитные волны для охлаждения как поверхности, так и салона, пишет Motor1.

Автопроизводитель сотрудничает с Radi-Cool, компанией, специализирующейся на продуктах для охлаждения. Подобная краска уже много лет используется в зданиях.

Но, как объясняет Nissan, для таких применений требуется очень густая краска - она в шесть раз толще стандартной автомобильной.

В состав смеси входят два микроструктурных компонента. Первый предназначен для отражения лучей ближнего инфракрасного диапазона, что является распространенным способом снижения температуры. Второй компонент создает электромагнитные волны, которые не отражают солнечные лучи, а фактически противодействуют им. Это помогает предотвратить передачу тепла другим частям автомобиля.

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