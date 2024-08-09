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Борский стекольный завод будет производить стёкла для
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В России начнется производство стёкол для "Москвича"

Борский стекольный завод будет производить стёкла для "Москвича"

Борский завод по производству стекла был выбран в качестве поставщика стекол для кроссоверов "Москвич" 3/3e.

Согласно информации от пресс-службы завода, поставки стекол на конвейер автозавода в Москве начнутся в 2024 году.

В настоящее время "Москвичи" 3/3e комплектуются стеклами, произведенными в Китае. Борский завод уже начал производство стекол для "Москвича 3", но пока они продаются только на вторичном рынке.

Автозавод "Москвич" делает основную ставку на семейство 3, и недавно перевел производство этой машины на полный цикл, включая сварку и окраску кузовов. В будущем планируется разместить штамповку кузовных панелей также на территории России. Цена на "Москвич 3" с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой МКП варьируется от 1 690 000 рублей.

Фото: Freepik

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