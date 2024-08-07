Nissan и Mitsubishi могут попасть под управление Honda

В интервью Automotive News Карлос Гон рассказал, что Honda планирует "замаскированное поглощение" Nissan и Mitsubishi.

Он считает, что Honda на сегодняшний день является крупнейшим из трех японских автопроизводителей, поэтому это ставит компанию на "место водителя", который берет контроль в свои руки. Подробности о новом соглашении не разглашаются, но бывший глава Nissan утверждает, что Honda в поисках решений.

Ранее Honda и Nissan подписали соглашение о разработке аккумуляторов, электродвигателей и программно-определяемых транспортных средств (SDV). Кроме того, Nissan и Honda дополнят линейки автомобилей друг друга автомобилями внутреннего сгорания и полностью электрическими моделями. Nissan по-прежнему владеет 34% долей в Mitsubishi.

С 2024 года Гон живет в Ливане, преподает в колледже и помогает стартапам.

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