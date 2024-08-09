Владельцы старых авто бьют тревогу: почему за обслуживание теперь приходится платить больше

Fit Service: ремонт и обслуживание автомобилей в России за год подорожали на 31%

В первом полугодии 2024 года средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России достигла 9,6 тыс. рублей, что на 31,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в последнем исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Согласно статистике компании, 5% обслуженных в период с января по июнь автомобилей составили "свежие" машины возрастом от 0 до 3 лет, при этом их средний чек на ремонт и обслуживание увеличился на 28%, достигнув 8,5 тыс. рублей. На автомобили возрастом 4-5 лет пришлось 8% обслуживания, и их ремонт и обслуживание стоили в среднем 9,5 тыс. рублей, что на 26% дороже, чем годом ранее.

На автомобили в возрасте 6-9 лет пришлось 17% всех обслуживаемых машин, а их стоимость обслуживания возросла до 10,3 тыс. рублей, увеличившись на 29% за год. Самую значительную долю составляют автомобили возрастом 10-14 лет — 36% всего обслуживаемого автопарка, и их средняя стоимость ремонта и обслуживания составила 10,7 тыс. рублей, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом.

Это самая высокая средняя стоимость за одно посещение СТО среди всех возрастных категорий.

Исследование показало, что владельцы автомобилей среднего возраста от 6 до 14 лет тратят на ремонт и обслуживание больше других. На больших пробегах часто требуется не просто стандартное техническое обслуживание, а полный ремонт с заменой деталей и комплектующих. При этом автовладельцы стремятся продлить срок службы своих машин, объяснила директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

"Из-за острого кадрового дефицита в отрасли растут зарплаты квалифицированных сотрудников автосервисов, что приводит к увеличению стоимости услуг. Однако также меняется поведение автовладельцев. Они стали более внимательно относиться к своим автомобилям и готовы инвестировать в сложный и дорогостоящий ремонт. Таким образом, в среднем чеке увеличивается объем нормо-часов и количество услуг на один автомобиль. Один раз посетив автосервис, водитель стремится решить максимальное количество вопросов по своему автомобилю", — рассказала Татьяна Овчинникова.

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