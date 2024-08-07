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Эксперт назвал главные минусы китайских машин в России
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Модели авто из Поднебесной имеют ряд недостатков

Эксперт назвал главные минусы китайских машин в России

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал о минусах китайских автомобилей, пишет Quto.

По его словам, китайские автомобили могут стать хорошей альтернативой привычным брендам при условии правильного подхода к выбору модели. Однако у них есть ряд недостатков.

За последние годы качество китайских машин заметно улучшилось, но всё ещё встречаются проблемы с качеством сборки.

В отделке часто используются дешёвые материалы. Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка тоже не самые сильные стороны китайских моделей. Если вы живёте в регионе с холодными зимами, то столкнётесь со ржавчиной на кузове.

Кроме того, выбор запчастей для многих моделей пока что ограничен. Запасы комплектующих и деталей не успевают за хлынувшими на рынок китайскими моделями. Поэтому будьте готовы к тому, что запчасти придётся ждать.

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Фото: Freepik/macrovector

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