Ваша безопасность под угрозой: почему ржавчина на тормозах может стать причиной аварии

Эксперт Тимашов объяснил, в каких случаях ржавчина на тормозах может быть опасна

Директор по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов отметил, что ржавчина на тормозных дисках автомобиля может указывать на его неисправность.

Тимашов объяснил, что ржавчина бывает разной: если после дождя, повышенной влажности или длительной стоянки автомобиля на дисках появляется налет желто-красного цвета, это считается нормой.

"Если во время эксплуатации автомобиля тормозные диски остаются ржавыми, это может свидетельствовать о неисправности тормозной системы или износе дисков. Ржавчина на частях диска снижает эффективность взаимодействия тормозных колодок с поверхностью, что увеличивает усилие на педаль, а также тормозной путь и время остановки автомобиля", — пояснил эксперт.

Тимашов подчеркнул, что исправно работающая тормозная система способна самостоятельно удалить ржавчину, возникшую после дождя.

Чтобы избежать появления ржавчины, рекомендуется хранить автомобиль в сухом и проветриваемом месте, регулярно пользоваться автомобилем для самоочистки дисков и всегда использовать качественные запасные части для тормозной системы, добавил Тимашов.

Фото: commons.wikimedia.org/Tennen-Gas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).