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Эксперт Константинов: засорённый топливный фильтр приводит к поломке двигателя
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Скрытая угроза: как засорённый топливный фильтр разрушает ваш автомобиль

Эксперт Константинов: засорённый топливный фильтр приводит к поломке двигателя

Несвоевременная замена топливного фильтра автомобиля или полное игнорирование его обслуживания может вызвать множество серьезных проблем с двигателем. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта компании "Люкс" Павел Константинов входящей в автомобильную группу "Авилон".

"Засоренный фильтр ограничивает подачу топлива к цилиндрам, что снижает мощность двигателя. Грязный фильтр затрудняет подачу топлива, что усложняет запуск двигателя. Это также может привести к попаданию загрязнений в мотор, что может вызвать его повреждение", — пояснил Павел Константинов.

Специалист добавил, что если не менять топливный фильтр согласно рекомендациям, существует риск засорения топливных форсунок и поломки топливного насоса. Насос изнашивается при работе с загрязненным фильтром и в конечном итоге может полностью выйти из строя.

Фото: commons.wikimedia.org/Luitold (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).

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