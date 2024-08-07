Продлите срок службы вашего авто в кризис: 5 способов, о которых вы не знали

В условиях введенных против России санкций многие автопроизводители прекратили официальные поставки оригинальных запчастей, а оставшиеся на складах и в магазинах детали существенно подорожали. Это привело к тому, что ремонт автомобилей стал крайне затратным. Портал njcar.ru предложил советы по продлению срока службы автомобиля и предотвращению крупных поломок.

Надеяться на снижение цен на запчасти и расходные материалы не стоит. Автовладельцам нужно адаптироваться к новым условиям. Важно понимать, что ремонт теперь обходится значительно дороже, поэтому следует быть особенно внимательным к своему автомобилю.

Существуют несколько критически важных действий, которых следует избегать, чтобы не усугубить проблему и максимально продлить срок службы транспортного средства.

Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, настоятельно рекомендуется избегать оставления автомобиля на парковке с включенной передачей. Вместо этого используйте ручной тормоз, предназначенный для таких ситуаций.

Оставление передачи включенной создает дополнительную нагрузку на детали двигателя, что может привести к проблемам с ремнем ГРМ и зубьями шестеренок, вызывая сбои в работе механизма.

Также пересмотрите привычку резко ускоряться без предварительного прогрева двигателя. Дайте мотору поработать хотя бы минуту, чтобы масло стало более текучим и эффективно смазывало все детали. После этого плавно начинайте движение, продолжая прогревать двигатель в процессе. Как только двигатель достигнет рабочей температуры, можно увеличивать скорость.

Помните, что после интенсивной езды двигателю нужно время для охлаждения. Проедьте несколько километров в спокойном режиме, чтобы избежать перегрева. Турбину тоже необходимо прогревать перед активным использованием и давать остыть после быстрой езды.

Игнорирование этих мер, например, чрезмерное раскручивание турбины на холодную или резкое выключение двигателя после активной работы, может привести к её поломке, особенно на старых автомобилях.

Некоторые владельцы автомобилей с механической коробкой передач часто оставляют ногу на педали сцепления во время коротких остановок на светофоре. Это создает постоянное давление на выжимной подшипник, отвечающий за размыкание фрикционных дисков. В результате подшипник может выйти из строя раньше времени, а диски начнут перегреваться и проскальзывать.

Наконец, заправляйтесь только качественным топливом. Экономия на бензине может значительно сократить ресурс двигателя и катализатора, что неизбежно приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org/Igor Ovsyannykov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).