Каковы сентябрьские планы завода АГР

Согласно сообщению Telegram-канала «Русский автомобиль», завод АГР в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший корейскому автопроизводителю Hyundai, возобновит производство кроссоверов Creta в сентябре.

В настоящее время завод выпускает только седаны Solaris. Ежедневно с конвейера сходит 100 автомобилей этой модели.

Производство кроссоверов Creta и хетчбэков Solaris KRX (ранее продавались на российском рынке под названием Kia Rio X) будет возобновлено одновременно.

Ранее появилась информация о том, что Горьковский автомобильный завод временно прекратил выпуск автомобилей. Завод на две недели приостановил работу и отправил сотрудников в корпоративный отпуск. В это время планируется провести модернизацию оборудования и пусконаладочные работы, которые требуют остановки производства.

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