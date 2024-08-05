Что вы должны знать, чтобы защитить свои глаза во время длительных путешествий

Длительные автомобильные поездки стали неотъемлемой частью жизни для многих. Однако, помимо сосредоточенности на дороге и соблюдения осторожности, важно заботиться о своем здоровье, особенно о зрении.
Офтальмолог из клиники "Будь Здоров" Светлана Андросова отмечает, что продолжительное пребывание за рулем может вызвать перенапряжение глаз и даже ухудшение зрения.
Во время движения мы сосредоточены на дороге, не отрывая от нее взгляда. Длительное нахождение в одном положении, особенно при неблагоприятных условиях, таких как слабое освещение, яркие блики или туман, может привести к усталости глаз.
Увлеченные процессом вождения, мы часто забываем о том, что моргаем реже, что приводит к пересыханию слезной пленки, покрывающей роговицу. Это может вызывать неприятные ощущения сухости и дискомфорта. Кроме того, кондиционер в автомобиле может способствовать усилению эффекта "сухого глаза".
Приучите себя чаще моргать, чтобы увлажнять глаза. Если ощущение сухости становится сильным, можно использовать капли для глаз с низкой вязкостью, как отечественного, так и импортного производства. Не забывайте делать остановки во время долгих поездок: выходите из машины и делайте небольшую разминку для улучшения кровообращения и снятия усталости.
Фото: commons. wikimedia.org/John Karakatsanis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license ).
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