Ваш автомобиль под угрозой: что скрывают капли из выхлопной трубы

Многие автовладельцы замечали, как из выхлопной трубы периодически вылетают капли жидкости. В интервью порталу njcar. ru, владелец сети автосервисов объяснил, чем опасна вода, стекающая из глушителя.

Обычно капли, выбрасываемые из выхлопной трубы, представляют собой обычную воду, которая образуется в процессе сгорания топлива в двигателе. Бензин и дизельное топливо, состоящие из углеводородов, при горении преобразуются в воду и углекислый газ. Интересно, что иногда концентрация воды в выхлопных газах может достигать 5%.

Как только эта вода конденсируется, она превращается в жидкость. На автомобилях с мощными двигателями, особенно при резком ускорении, можно заметить, как из выхлопной трубы выбрасываются мощные струи воды. Это происходит потому, что мощный двигатель вырабатывает больше воды, которая накапливается в глушителе.

При быстром старте автомобиля задняя часть машины "приседает", и из выхлопной трубы выливается накопившаяся вода.

Хотя на первый взгляд вода в выхлопных газах кажется естественным побочным продуктом сгорания топлива, важно помнить, что углекислый газ, оксиды азота и серы, растворяясь в воде, образуют кислоту. Эти агрессивные вещества делают жидкость, постоянно присутствующую в глушителе, потенциально опасной для автомобиля.

Хотя выхлопная система обычно изготавливается из нержавеющей стали, которая должна быть защищена от коррозии, со временем даже такой металл подвергается агрессивному воздействию кислот. Это особенно заметно на старых автомобилях, где коррозия в глушителе становится обычным явлением. При ремонте неопытные владельцы, пытаясь сэкономить, часто выбирают дешевые детали вместо качественных нержавеющих элементов, что только усугубляет проблему.

Чтобы избежать подобных неприятностей, не стоит игнорировать капающую воду из выхлопной трубы. Лучше просверлить специальное отверстие в глушителе для слива конденсата самостоятельно или обратиться в автосервис, чтобы они сделали это за вас.

Фото: commons. wikimedia.org/Bill Abbott (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).