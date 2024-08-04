Не все водители знают эту тайну: ускорение за секунды

Автопроизводители часто оснащают свои модели различными вспомогательными компонентами. Иногда эти элементы могут вызвать недоумение даже у опытных водителей, поскольку их не встретишь в каждой машине. Одним из таких примеров является кнопка, расположенная под педалью акселератора.

На автомобилях с атмосферными двигателями, при разной силе нажатия на педаль газа, мотор может неохотно набирать обороты. В большинстве современных автомобилей чувствительная педаль газа является редкостью. Такое внимание к деталям обычно можно встретить у премиальных моделей и брендов, которые заботятся о каждом нюансе.

В большинстве автомобилей нет ощутимой разницы между легким нажатием на педаль и ее полным нажатием. Поэтому возникает вопрос: как достичь максимального ускорения, например, при обгоне?

Для решения этой задачи некоторые автопроизводители оснащают свои машины специальной кнопкой под педалью газа. При полном нажатии на педаль водитель активирует эту кнопку и функцию Kick-Start, как сообщает naavtotrasse.ru. Это позволяет получить максимальную мощность от двигателя в критический момент. Интересно, что такая функция чаще встречается на атмосферных двигателях, где полное раскрытие потенциала происходит на высоких оборотах.

Важно отметить, что при максимальной мощности двигателя значительно увеличивается расход топлива и возрастает нагрузка на мотор и трансмиссию. Чтобы избежать постоянного перегрева и износа силовых агрегатов, производители оснастили автомобили этой специальной кнопкой. Она позволяет получить доступ ко всем возможностям двигателя только в критические моменты, например, при необходимости быстрого ускорения.

Стоит подчеркнуть, что такие дополнения чаще всего встречаются на автомобилях с традиционными механическими педалями газа. Однако многие современные автомобили перешли на электронные педали газа, управляемые через блок управления, а не через дополнительные механизмы. Поэтому в большинстве современных авто можно раскрыть потенциал двигателя, просто нажав педаль газа до упора.

Фото: commons.wikimedia.org/Dontworry (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).