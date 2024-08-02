Расход масла зашкаливает? Узнайте, как решить проблему и избежать капитального ремонта

Все двигатели внутреннего сгорания расходуют масло в процессе работы, что является нормальным явлением. Объем потребляемого масла зависит от конструкции и типа двигателя, и производители обычно указывают эти параметры в руководствах по эксплуатации. Однако, если расход масла выходит за пределы допустимых значений, это может стать поводом для беспокойства.

В интервью порталу njcar. ru специалист автосервиса рассказал, как можно уменьшить расход масла без необходимости капитального ремонта двигателя.

Современные двигатели допускают расход до одного литра масла на каждые 8-10 тысяч километров пробега. Это считается нормальным. Однако, если расход значительно превышает этот показатель, следует определить причину, не прибегая к разборке двигателя.

Первый шаг в выявлении причин повышенного расхода масла — проверка на наличие утечек. Следует обратить внимание на возможные подтеки масла на двигателе или пятна под автомобилем, которые могут свидетельствовать о повреждении уплотнителей.

Возможные источники утечек — это сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки, герметики, пробка поддона или масляный фильтр. Замена этих элементов может помочь нормализовать расход масла.

Еще одной причиной может быть неисправность системы вентиляции картера. Часто высокий расход масла связан с засорением маслоотделителя, что не только увеличивает потребление масла, но и может вызывать проблемы с впускными клапанами и нагар в цилиндрах. Необходимо проверить систему вентиляции картера и клапан, регулирующий давление в этой системе.

Старые двигатели, со временем теряющие эффективность, могут начать потреблять больше масла из-за увеличенного зазора между изношенными цилиндрами и поршнями. Опытные водители часто рекомендуют использовать более густое масло в таких случаях, но стоит быть осторожным, так как масла с высокой вязкостью могут плохо работать при низких температурах. Тем не менее, это может помочь уменьшить расход масла.

Также можно рассмотреть использование специализированных присадок. Эти добавки могут не только увеличивать вязкость масла, но и размягчать резиновые уплотнения, что помогает снизить его расход. Отложения на маслосъемных кольцах также могут способствовать увеличению расхода масла. В таких случаях может быть полезна автохимия, предназначенная для очистки и восстановления кольцевых уплотнений.

Если причиной являются изношенные маслосъемные колпачки, их замена становится необходимой. Эта процедура, хоть и сложная, значительно менее затратная и трудоемкая, чем капитальный ремонт двигателя.

Также необходимо проверить состояние турбонаддува. Утечки масла через уплотнения ротора могут привести к попаданию масла в поршневую группу или катализатор, что может вызвать дополнительные проблемы.

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