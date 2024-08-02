Жители Калининградской области смогут приобрести авто с 30-процентной скидкой у "Автотора"

Калининградцы смогут воспользоваться 30-процентной скидкой на автомобили от местного завода "Автотор" с 1 августа и по 1 октября, пишет auto.mail.

Акция проводится в честь 30-летия предприятия и распространяется на автомобили марок Kaiyi, BAIC, SWM, а также на пикап "Амбертрак" Work и грузовики "Амбертрак" JM и SM.

Кроме того, ранее "Автотор" продемонстрировал, как переделывает машины с ДВС в электрокары. Например, 15-летний Kia Magentis был обновлен - с него сняли двигатель и коробку передач и установили универсальный тяговый электромотор, аккумуляторный блок и другие компоненты.

Фото: "Автотор"