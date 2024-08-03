Цены на авто растут: стоит ли покупать машину сейчас или лучше подождать

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в РФ в августе 2024 года

В середине августа "АвтоВАЗ" собирается повысить цены на свои автомобили, из-за чего даже бюджетные модели станут дороже. За лето значительных изменений в ценах не произошло. По информации сайта Carsweek, рейтинг из 10 самых доступных автомобилей в России на начало августа 2024 года возглавляет LADA Granta. Стоимость этой модели стабильно составляет 699 900 рублей благодаря усилиям дилеров.

Цены на самый доступный отечественный внедорожник быстро приближаются к отметке 1 миллион рублей, и, вероятно, с очередным повышением эта цифра будет превышена. На данный момент за Niva Legend в комплектации Classic 2024 года просят 981 000 рублей.

Третью позицию занимает базовый седан LADA Vesta, стоимость которого составляет 1 239 900 рублей. В этой комплектации автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с.

Lada Niva Travel за 1 239 900 рублей и УАЗ "Хантер" за 1 460 000 рублей завершают пятёрку самых доступных автомобилей в России.

Шестое место в рейтинге занимает самая доступная иномарка на российском рынке — Alsvin от Changan. Базовая версия седана стоит 1 620 000 рублей.

На седьмом месте находится внедорожник УАЗ "Патриот". Среди его достоинств отмечают хорошую комплектацию, просторный салон и вместительный багажник. Начальная цена этой модели — 1 630 000 рублей.

В десятку лучших также вошёл пикап от отечественного производителя УАЗ стоимостью 1 655 000 рублей.

Производство универсала LADA Largus вновь запущено на заводе в Ижевске, что ожидаемо привело к росту его стоимости. На данный момент самая бюджетная комплектация Classic стоит 1 660 000 рублей.

Замыкает рейтинг компактный кроссовер X3 Pro от Livan. Его комплектация Comfort стоит 1 672 000 рублей, без учёта возможных скидок и акций. Низкая стоимость объясняется компактными размерами автомобиля — его длина составляет всего 4 005 мм, а колёсная база — 2 480 мм.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Tsutsui (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).