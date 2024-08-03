Эксперт Тимашов объяснил, в каких случаях ржавчина на тормозах может быть опасна

Почему ржавчина на тормозах может стоить вам безопасности на дороге

Ржавчина на тормозных дисках автомобиля может указывать на неисправность транспортного средства, сообщает директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Он уточняет, что существует несколько видов ржавчины. Если тормозные диски покрываются желто-красным налетом после дождя, в условиях повышенной влажности или при длительной стоянке, это является нормой.

"Если при эксплуатации автомобиля тормозные диски остаются ржавыми, это может означать, что тормозная система неисправна или диски изношены. Ржавчина на части тормозного диска снижает эффективность контакта тормозной накладки и поверхности диска, что может увеличивать усилие на педаль тормоза, а также тормозной путь и время остановки автомобиля", — поясняет эксперт.

Тимашов отмечает, что исправная тормозная система сама очищает диски от ржавчины, возникающей после дождя.

Для предотвращения появления ржавчины важно хранить автомобиль в сухом и проветриваемом месте. Также полезны регулярные поездки, так как они помогают самоочистке дисков. Использование качественных запчастей для тормозной системы также имеет значение, подчеркивает Тимашов.

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