Неожиданный штраф: почему даже идеальное запасное колесо может стоить вам денег

В последнее время сотрудники дорожной полиции значительно увеличили частоту проверок технического состояния и комплектации автомобилей прямо на дороге. На рейдах они тщательно изучают даже незначительные неисправности, выписывают штрафы и могут выносить предписания на немедленное устранение выявленных проблем. В противном случае автомобиль может быть снят с учета.

Внимание инспекторов привлекают нестандартные фаркопы, самодельные аудиосистемы и даже аэродинамические элементы, которые могут вызвать вопросы. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему даже штатное запасное колесо может стать причиной штрафа.

Как инспекторы реагируют на запасное колесо с другим протектором или на "докатку"? По закону, такие изменения могут стать предметом пристального внимания дорожной полиции. С введением новых норм по оснащению транспортных средств, а также обновлений в ПДД и ГОСТах, инспекторы ГИБДД стали уделять больше внимания состоянию автомобильных шин.

Теперь правила строго запрещают устанавливать на одну ось шины различных моделей. Это значит, что простая замена пробитого колеса на новое, отличающееся от старых, более невозможна. Это правило распространяется и на запасные колеса.

Согласно закону, в автомобиле должно быть запасное колесо, соответствующее типу резины - летнему или зимнему. Даже если запаска кажется почти новой, её нужно заменить при покупке нового комплекта шин. На практике многие водители продолжают возить в багажнике старую изношенную запаску, надеясь, что это останется незамеченным. Однако при проверке инспекторы ГИБДД могут выявить несоответствие, что может привести к серьёзным проблемам.

Что касается "докатки", то это специальное колесо существенно отличается от стандартных. Оно имеет другую геометрию: меньший диаметр, увеличенный профиль и узкую ширину. Эти отличия делают "докатку" неспособной выдерживать высокие нагрузки, и она имеет иной протектор, что ухудшает сцепление с дорогой и водоотвод. "Докатку" можно использовать только на скорости до 80 км/ч.

Если "докатка" является частью заводской комплектации автомобиля, её использование допустимо только в соответствии с назначением, то есть для медленного перемещения к месту ремонта штатной шины. В таких случаях сотрудники ГАИ могут ограничиться устным предупреждением.

Фото: commons.wikimedia.org/Tennen-Gas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).