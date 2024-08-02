Пять автомобилей, которые уничтожат популярность китайских авто на российском рынке

Глава отдела оценки колёсной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев перечислил достойные альтернативы китайским автомобилям на российском рынке. Он выделил Kia Sportage пятого поколения, отличающийся высоким уровнем комфорта и надежностью. С дорожным просветом в 210 мм эта модель обеспечивает уверенное движение по различным типам дорог. Начальная стоимость автомобиля составляет 3 миллиона рублей.

Еще одним хорошим вариантом является Toyota RAV4 пятого поколения, собранная на платформе TNGA, что улучшило ее динамические характеристики. Автомобиль обладает просторным салоном и багажником объемом 580 литров. Цена от 3,5 миллиона рублей и выше.

Также стоит рассмотреть Mitsubishi Outlander четвертого поколения с просторным салоном и улучшенной шумоизоляцией. Под капотом этой модели находится 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 184 л. с., который обеспечивает высокую динамику. Начальная стоимость составляет 4 миллиона рублей.

Среди достойных альтернатив можно выделить экономичный Volkswagen Polo шестого поколения в кузове лифтбек с качественной подвеской, стоимостью от 1,5 миллиона рублей. Кроме того, эксперт упомянул Hyundai Solaris II после рестайлинга, который получил обновленный дизайн и расширенный список опций. Цена этой модели варьируется от 1 до 1,5 миллиона рублей.

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