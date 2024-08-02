Почему обычный поворот может стать вашей самой большой дорожной ошибкой

Выполнение поворота может казаться простым манёвром, особенно для опытных водителей, у которых он доведён до автоматизма. Однако даже профессионалы иногда допускают ошибки, которые могут привести к штрафам или серьёзным авариям. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru отметил, что водители часто пренебрегают правилами при поворотах, не учитывая возможные риски, особенно на городских улицах без чёткой разметки.

На улицах без припаркованных машин, несмотря на возможность двухрядного движения, автомобили обычно движутся по одному ряду в каждую сторону. Если водитель намеревается повернуть направо во двор, он обычно просто включает указатель поворота и совершает манёвр. Однако, согласно правилам дорожного движения, перед правым поворотом необходимо занять крайнее правое положение на проезжей части.

За это нарушение обычно не штрафуют, но ситуация может стать опасной, если попутная машина попытается проскользнуть между поворачивающим автомобилем и бордюром.

Если водитель не занимает крайнее правое положение перед поворотом, ему может грозить штраф в размере 500 рублей. Это нарушение может быть зафиксировано сотрудником полиции в случае ДТП в соответствии с пунктом 1.1 статьи 12.14 КоАП.

Ещё одной причиной штрафов могут стать повороты на дорогах, где трамвайные пути находятся на одном уровне с проезжей частью и не отделены сплошной разметкой. При повороте налево водители часто интуитивно выбирают левую полосу, однако по правилам следует выезжать на трамвайные пути, если они идут в попутном направлении. Эти рельсы считаются "крайним левым положением на проезжей части", поскольку движение по ним разрешено. Нарушение правила и пересечение обоих трамвайных путей может привести к штрафу по статье 12.14 КоАП, часть 1.1.

Также рекомендуется проявить внимание на регулируемых перекрёстках. Проблема возникает, когда светофор оснащён дополнительной секцией — "стрелочкой", сигнализирующей о разрешении поворота налево. Водитель, особенно ночью, может видеть зелёный свет для движения прямо и не заметить, что стрелочка не горит.

В таком случае он может ожидать разрыва в потоке встречных машин и попытаться повернуть налево, что может повлечь штраф в 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора согласно статье 12.12 КоАП.

Фото: commons.wikimedia.org/Denys Nevozhai (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.).