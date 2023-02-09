Автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год. Об этом заявил российский посол в Иране Алексей Дедов.

По его словам, что на данный момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, поэтому даты начала поставок могут сместиться.

Также Дедов отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по перспективам совместного производства автомобилей и компонентов к ним.