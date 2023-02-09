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  • Опубликована сегодня в 6:16

Иран намерен поставлять в России легковые автомобили

Автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год. Об этом заявил российский посол в Иране Алексей Дедов.

По его словам, что на данный момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, поэтому даты начала поставок могут сместиться.

Также Дедов отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по перспективам совместного производства автомобилей и компонентов к ним.

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