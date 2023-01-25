После введения западных санкций российские автодилеры приспособились к новым условиям и отработали альтернативные каналы поставок.
По словам большинства представителей авторитейла, серийные азиатские и европейские модели не исчезнут с рынка, потому что на них есть спрос. Тем не менее дефицит на них сохранится.
Такого же мнения придерживаются в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", но при этом отмечают, что на сегодня возить массовый сегмент по параллельному импорту стало менее выгодно, чем премиальный.
Турция может выйти из НАТО примерно через полгода
На фоне противоречий с партнерами по Североатлантическому альянсу Турция рассматривает возможность выхода из НАТО.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных.
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