После введения западных санкций российские автодилеры приспособились к новым условиям и отработали альтернативные каналы поставок.

По словам большинства представителей авторитейла, серийные азиатские и европейские модели не исчезнут с рынка, потому что на них есть спрос. Тем не менее дефицит на них сохранится.

Такого же мнения придерживаются в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", но при этом отмечают, что на сегодня возить массовый сегмент по параллельному импорту стало менее выгодно, чем премиальный.