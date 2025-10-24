Новые правила игры: как налоговая и маркировка меняют российские СТО

В российской автоиндустрии назревают изменения, которые напрямую затронут владельцев машин и рынок сервисных услуг. На первый план выходят налоговая реформа, обязательная маркировка запчастей и вопрос доступа независимых СТО к документации автопроизводителей. Эти темы стали центральными на брифинге, посвящённом первой Евразийской премии "Ассамблеи автомобилистов", которая пройдёт 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Отрасль на перепутье

Автомобильный рынок России переживает сложный период. С одной стороны, растёт число независимых сервисов, с другой — усиливается давление со стороны новых регуляторных инициатив.

"Ключевыми проблемами сегодня остаются налоговая реформа, грядущая обязательная маркировка запчастей и наличие документации по обслуживанию автомобилей у независимых сервисов", — сказал член правления Союза автосервисов Никита Шавловский.

По его словам, именно эти вопросы становятся определяющими для будущего всей отрасли. Пока крупные сети адаптируются быстрее, небольшие станции технического обслуживания испытывают дефицит информации и ресурсов.

Что меняется в законах

Предстоящая налоговая реформа коснётся всех участников автомобильного рынка — от дистрибьюторов до небольших автомастерских. Новая модель налогообложения предполагает прозрачную отчётность, но одновременно повышает нагрузку на малый бизнес. Особенно остро это ощущается в регионах, где каждый дополнительный процент может стать критическим.

Не меньше споров вызывает обязательная маркировка автозапчастей. Производители и сервисы уже столкнулись с необходимостью внедрять новые цифровые системы учёта. Для независимых мастерских это оборачивается дополнительными расходами на оборудование и обучение персонала.

Маркировка: контроль или барьер?

Введение обязательной маркировки должно защитить рынок от подделок, которых по оценкам Союза автосервисов до сих пор немало. Однако в профессиональной среде звучат опасения: переходный период затянется, а сами правила окажутся непосильными для малого бизнеса.

Маркировка охватит широкий спектр деталей — от тормозных колодок до фар и кузовных элементов. В перспективе планируется распространить её и на аксессуары. Это значит, что даже мелкий поставщик обязан будет подтверждать легальность каждой позиции.

Почему документация — больной вопрос

Отдельная проблема — ограниченный доступ независимых СТО к технической информации от производителей. Без оригинальных данных по диагностике и ремонту они не могут в полной мере обслуживать современные автомобили, особенно гибриды и электромобили.

Решение вопроса могло бы открыть дорогу к честной конкуренции между официальными дилерами и независимыми сервисами. Сейчас же автовладельцы часто переплачивают, опасаясь, что ремонт вне дилерской сети приведёт к потере гарантии.

Премия как новая площадка для диалога

Первая "Евразийская премия "Ассамблеи автомобилистов"" задумана как место, где представители бизнеса, эксперты и автолюбители смогут обсуждать актуальные вопросы отрасли. Организаторы подчеркивают, что награда должна не только отмечать достижения, но и формировать единые ценности.

"Главная задача премии — формирование новых общественных ценностей, среди которых и культура владения автомобилем", — отметил председатель оргкомитета премии Сергей Зеленьков.

По словам организаторов, премия объединит представителей России, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран региона, где автомобилизация растёт, а законодательные нормы только выстраиваются.

Таблица "Сравнение": что меняется для сервисов

Изменение Как было раньше Что будет теперь Налоговая система Простая модель с фиксированными ставками Более сложная, но прозрачная отчётность Маркировка запчастей Необязательная, выборочная Обязательная для большинства деталей Доступ к документации Только у дилеров Возможен общий реестр при реформе Обучение персонала По инициативе СТО Через сертифицированные программы Ответственность за подделки Сложно отследить Отслеживается по QR-коду и базе

Советы шаг за шагом: как адаптироваться сервису

Провести внутренний аудит учёта и запасов. Установить оборудование для маркировки и интеграции с системой "Честный ЗНАК". Обновить базу данных клиентов, включая VIN-коды и истории обслуживания. Переподготовить мастеров под новые стандарты диагностики. Следить за изменениями в налоговом и техническом регулировании.

Эти меры позволят не просто выжить, но и укрепить позиции на рынке, где конкуренция ужесточается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование требований по маркировке.

Последствие: штрафы и возможная блокировка продаж.

Альтернатива: подключиться к государственной системе и вести полный учёт.

Ошибка: работа без актуальной технической документации.

Последствие: снижение качества ремонта.

Альтернатива: заключить договор с производителем или поставщиком данных.

Ошибка: отказ от обучения персонала.

Последствие: потеря клиентов из-за неквалифицированных мастеров.

Альтернатива: участие в онлайн-курсах и тренингах при отраслевых союзах.

А что если… независимые СТО объединятся?

Если небольшие мастерские начнут кооперироваться, они смогут делиться программным обеспечением, закупками и обучением персонала. Такой формат уже успешно работает в Европе, где создаются региональные объединения независимых автосервисов.

Для России подобная модель может стать ответом на усиление регулирования. Вместо конкуренции за выживание появится горизонтальное партнёрство.

Плюсы и минусы реформ

Плюсы Минусы Повышение прозрачности рынка Увеличение расходов для малого бизнеса Защита от подделок и нелегальных деталей Долгая адаптация к новым системам Возможность цифрового контроля качества Риск ухода мелких сервисов с рынка Рост доверия клиентов Необходимость постоянного обновления ПО Создание единой отраслевой базы Сложности интеграции между странами ЕАЭС

FAQ

Как подготовиться к маркировке запчастей?

Необходимо зарегистрироваться в системе "Честный ЗНАК" и получить оборудование для печати кодов.

Сколько стоит внедрение новой системы?

В среднем оборудование для малого СТО обойдётся от 150 до 300 тысяч рублей, не считая обучения персонала.

Что делать, если нет доступа к документации?

Можно обратиться в Союз автосервисов, который ведёт переговоры о создании единой базы данных.

Мифы и правда о реформе

Миф: маркировка создаст только проблемы.

Правда: при корректной настройке она защитит от подделок и упростит контроль поставок.

Миф: независимые СТО не смогут работать с современными автомобилями.

Правда: при наличии доступа к данным и обученного персонала они вполне конкурентоспособны.

Миф: налоговая реформа убьёт малый бизнес.

Правда: при переходе на цифровую отчётность возможны льготы и упрощения для СТО, подтвердивших прозрачность деятельности.

Исторический контекст

Первые дискуссии о маркировке автозапчастей велись ещё в 2018 году, но активная работа началась только в последние два года. В 2024 году пилотный проект охватил фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания. В 2025-м список расширился в несколько раз.

Налоговая реформа также готовилась постепенно: идея объединения режимов налогообложения впервые обсуждалась Минфином в 2023 году, а к 2026 году должна вступить в силу обновлённая модель.

Интересные факты