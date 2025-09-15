Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:40

Автомаляры стали зарабатывать больше: от ЦФО до Сибири — где самые высокие доходы

Средняя зарплата автомаляров в России достигла 148 566 рублей в августе 2025 года

Зарплаты автомаляров в России продолжают расти, и профессия становится всё более востребованной. В августе текущего года средний доход специалиста составил 148 566 рублей. Это на 18% больше, чем год назад, и на 4% выше по сравнению с июлем. Несмотря на рост зарплат, конкуренция за вакансии остаётся актуальной.

Региональные особенности рынка труда

Несмотря на общую тенденцию роста заработных плат, рынок труда для автомаляров развивается по-разному в разных регионах страны. Рассмотрим, как обстоят дела в нескольких ключевых областях.

Центральный федеральный округ

Зарплаты в Центральном федеральном округе почти совпадают с общероссийскими показателями. В августе здесь специалисты получали в среднем 148 797 рублей, что на 22% выше уровня прошлого года. Вакансий в регионе больше, чем в среднем по России. Интересно, что конкуренция за место снизилась на 6% за последний месяц, но за год она увеличилась на 9%. Это подтверждает тенденцию роста числа рабочих мест при одновременном увеличении потребности в квалифицированных специалистах.

Урал

Урал традиционно демонстрирует более высокие зарплаты. В августе автомаляры зарабатывали 158 519 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году. Количество вакансий на Урале остаётся стабильным. Однако конкуренция за вакансии сократилась на 25% за год, что может говорить о снижении числа соискателей. В августе наблюдался небольшой рост конкуренции (+2%).

Южные регионы

Юг России показывает стабильную картину. Средняя зарплата автомаляров здесь составила 142 309 рублей, что на 11% выше по сравнению с предыдущим годом. В отличие от других регионов, в августе было зафиксировано небольшое снижение зарплат (-1%). Конкуренция постепенно снижается, как за последний месяц, так и за год — на 2%. Количество вакансий в этих областях соответствует среднему по России.

Сибирь

Сибирь продолжает отставать от других регионов по уровню доходов. Средняя зарплата автомаляров здесь составила 108 538 рублей, что ниже общероссийского показателя. Однако рост зарплат в регионе продолжает наблюдаться: +16% за год и +4% за месяц. Вакансий в Сибири предлагается меньше, а конкуренция значительно снизилась: -22% за год и -4% за последний месяц. Это говорит о дефиците кадров в этом регионе, что может привести к повышению зарплат в будущем.

Конкуренция и динамика предложений

Рынок труда для автомаляров демонстрирует интересную динамику. В целом, конкуренция за вакансии снизилась на 3% за последний месяц, но если смотреть на данные за год, она всё же возросла на 2%. Это означает, что специалисты по-прежнему востребованы, но рынок начинает насыщаться, и работодатели активно ищут способы привлечь хороших специалистов.

С увеличением предложений с графиком "вахта" конкуренция за вакансии вахтового метода снизилась, что свидетельствует о растущем интересе к таким условиям работы. Это также отражает общую тенденцию к изменениям на рынке труда: работники ищут более стабильные и выгодные условия.

Прогнозы на будущее

Динамика зарплат и количества вакансий показывает, что профессия автомаляра продолжит оставаться востребованной, несмотря на растущую конкуренцию. Наибольший рост зарплат и сокращение конкуренции наблюдаются в регионах с дефицитом кадров, таких как Сибирь. В то же время, в центральных регионах конкуренция остаётся высокой, что говорит о большем предложении рабочих мест.

Рост зарплат автомаляров в России предполагает также возможное улучшение условий труда. Рынок труда будет продолжать адаптироваться к запросам специалистов, и, возможно, появятся новые формы занятости, такие как работа по вахтовому методу.

