Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:02

Автолюбители недоумевают: как новые справочники ОСАГО ломают привычный бюджет

Средняя стоимость запчастей для ОСАГО выросла на 0,2% — данные РСА

Новая редакция справочников стоимости автозапчастей для расчёта выплат по ОСАГО вступила в силу 19 сентября. Эти справочники формируют основу компенсаций, которые выплачиваются автовладельцам после ДТП. По сравнению с предыдущей версией, средняя стоимость деталей практически не изменилась, увеличившись всего на 0,2%. Тем не менее, динамика цен для разных марок автомобилей оказалась разнонаправленной.

Колебания цен по маркам

Наибольшее подорожание зафиксировано для автомобилей французских брендов: детали для Citroen стали дороже на 6,2%, а для Peugeot — на 8,1%. Умеренный рост наблюдается у корейских марок: Kia (+3,1%) и Hyundai (+3,4%). В то же время у Nissan цены на запчасти снизились на 6,7%, а у Ford рост на 1,5% сменил предыдущий период снижения. Среди китайских автомобилей продолжается тенденция к удешевлению деталей: Omoda — минус 4,2%, Haval — минус 4,3%, Geely — минус 11,3%.

Страховщики отмечают, что средние цены в справочниках всё чаще формируются на основе стоимости неоригинальных запчастей. Это отражает увеличение предложения подобных деталей на рынке. При этом дешёвые изделия низкого качества в расчётах не учитываются, что позволяет сохранять баланс между доступностью и безопасностью для автомобилистов.

Почему растут выплаты по ОСАГО

Несмотря на стабилизацию стоимости запчастей, расходы на ремонт по ОСАГО продолжают увеличиваться. В январе-июле 2025 года средняя выплата по полисам достигла 111,6 тысячи рублей, что на 15,6% больше, чем год назад.

"Конструкция автомобилей и объем операций для ремонта усложняется, а надежность автокомпонентов далеко не у всех марок машин находится на должном уровне", — пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

Усложнение конструкции современных автомобилей требует большего количества операций при ремонте, а компоненты некоторых моделей всё ещё остаются недостаточно надёжными. В результате расходы страховщиков растут быстрее, чем цены на отдельные детали.

Сравнение динамики цен по маркам

Марка Динамика цен
Citroen +6,2%
Peugeot +8,1%
Kia +3,1%
Hyundai +3,4%
Nissan -6,7%
Ford +1,5%
Omoda -4,2%
Haval -4,3%
Geely -11,3%

Советы для автовладельцев

  1. Сравнивайте цены на оригинальные и неоригинальные запчасти перед покупкой.

  2. Оценивайте предложения у разных поставщиков, чтобы найти оптимальное соотношение цена/качество.

  3. При оформлении ОСАГО учитывайте рост стоимости ремонтных работ, а не только деталей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка дешёвых несертифицированных деталей → риск поломки или повторного ремонта → выбирать сертифицированные неоригинальные аналоги.

  • Игнорирование динамики рынка ОСАГО → неожиданно высокие расходы при ДТП → проверять актуальные справочники стоимости.

  • Отказ от сравнений поставщиков → переплата за детали → использовать онлайн-платформы и каталоги запчастей.

А что если…

Если тенденция к росту расходов на ремонт продолжится, владельцам полисов ОСАГО придётся планировать бюджет с учётом более дорогих услуг сервисов. Повышение интереса к качественным неоригинальным деталям может постепенно снизить давление на цены оригинальных комплектующих.

Плюсы и минусы неоригинальных деталей

Плюсы Минусы
Более доступная цена Возможные ограничения по гарантии
Широкий ассортимент Качество может отличаться от оригинала
Быстрое наличие на рынке Не все детали проверены на безопасность

FAQ

Как выбрать запчасть для ОСАГО?
Лучше ориентироваться на официальные справочники, сравнивать оригинальные и качественные неоригинальные аналоги.

Сколько стоит ремонт средней сложности?
Средняя выплата по ОСАГО в 2025 году составила 111,6 тыс. рублей.

Что лучше: оригинальная или неоригинальная деталь?
Если качество проверено и соответствует стандартам, неоригинальная деталь может быть выгоднее по цене без потери надежности.

Мифы и правда

  1. Миф: Неоригинальные детали всегда хуже.
    Правда: Справочники учитывают только качественные аналоги.

  2. Миф: Цены на все запчасти растут одинаково.
    Правда: Динамика сильно различается по маркам и странам-производителям.

  3. Миф: ОСАГО покрывает только оригинальные детали.
    Правда: Полис компенсирует и качественные неоригинальные детали.

Интересные факты

  1. Справочники ОСАГО пересматриваются регулярно, чтобы учитывать реальную рыночную стоимость деталей.

  2. Китайские марки авто продолжают снижать средние цены на запчасти, в отличие от европейских и корейских брендов.

  3. Рост средних выплат по ОСАГО обусловлен не только ценой деталей, но и сложностью ремонта современных автомобилей.

