Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Первая волна была не последней: автозапчасти снова подорожают

Руководитель "Автостэлс" Афанасьев: курс рубля приведёт к росту цен на запчасти

В начале 2026 года автомобилистов может ожидать новая волна удорожания автозапчастей. По прогнозам экспертов, стоимость компонентов для легковых машин вырастет на 10-15%. Причины — ослабление рубля, изменение налоговой политики и зависимость российского автопарка от импортных деталей.

Почему цены снова пойдут вверх

Основным фактором роста остаётся курс рубля. Снижение его стоимости неминуемо приводит к подорожанию импортных товаров, включая запчасти. Большинство деталей поставляется из-за рубежа — из Китая, Турции, Индии и стран Европы.

"До конца 2025 года аналитики прогнозируют ослабление рубля, что с учетом выявленного лага в три-четыре месяца повлияет на цены автозапчастей в первом квартале 2026 года", — сказал руководитель стратегического департамента маркетплейса "Автостэлс" Владислав Афанасьев.

По его оценке, если доллар достигнет отметки 85-95 рублей, рост цен на импортные детали составит до 15%. В большей степени это коснётся премиальных брендов — Mercedes-Benz, Porsche, BMW, для которых запчасти ввозятся из Европы.

"Уже сейчас доля оригинала находится на уровне исторического минимума, равного показателям марта 2022 года, и продолжит уменьшаться", — добавил Афанасьев.

Влияние курса валют и налогов

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов также связывает подорожание в первую очередь с валютными колебаниями.

"Это связано с тем, что по-прежнему автопарк преимущественно состоит из импортных автомобилей, для которых местное производство производит всего несколько процентов необходимых запчастей", — отметил эксперт.

Плисов добавил, что дополнительным стимулом для роста цен станет возможное повышение НДС и другие налоговые изменения. Таким образом, даже отечественные поставщики, закупающие материалы за границей, будут вынуждены корректировать прайс-листы.

Сравнение: импортные и неоригинальные запчасти

Категория Источник Средний рост цен к 2026 году Доля рынка
Оригинальные запчасти премиум-класса Европа 12-15% Снижается
Китайские и турецкие аналоги Азия 8-10% Растёт
Российские аналоги Локальное производство 3-5% Умеренно растёт
Неоригинальные детали Мультибренд До 10% На историческом максимуме

Как видно, рынок постепенно смещается в сторону неоригинала и азиатских производителей. Многие сервисы уже активно предлагают аналоги, что помогает удерживать спрос, особенно среди владельцев старых машин.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к подорожанию

  1. Проверьте состояние автомобиля заранее. Если приближается плановое ТО, не откладывайте замену деталей.

  2. Закупайте расходники заранее. Тормозные колодки, фильтры, масла и свечи можно купить по текущим ценам.

  3. Сравнивайте цены на маркетплейсах. Такие площадки, как "Автостэлс" и "Экзист", позволяют отслеживать динамику цен и наличие товаров.

  4. Выбирайте качественные аналоги. Для большинства иномарок есть достойные неоригинальные решения от производителей из Китая и Южной Кореи.

  5. Следите за акциями дилеров. Перед ростом цен сервисные центры часто проводят распродажи складских остатков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать замену изношенных деталей до 2026 года.
    Последствие: удорожание ремонта на 10-15%, задержки поставок.
    Альтернатива: провести диагностику уже сейчас и заказать нужные запчасти заранее.

  • Ошибка: покупать самые дешёвые аналоги неизвестных брендов.
    Последствие: ускоренный износ узлов и дополнительный ремонт.
    Альтернатива: выбирать сертифицированные аналоги, проверенные по отзывам и каталожным номерам.

  • Ошибка: полагаться только на официальный сервис.
    Последствие: переплата за оригинал и длительные сроки.
    Альтернатива: обращаться в независимые мастерские с гарантией и доступом к мультибрендовым поставщикам.

А что если рубль укрепится?

Если курс доллара внезапно снизится до 75 рублей и ниже, часть поставщиков сможет пересмотреть цены. Однако эффект будет краткосрочным: себестоимость хранения, логистики и налоги останутся на прежнем уровне. Кроме того, поставщики часто фиксируют закупочные цены заранее, поэтому даже при укреплении рубля мгновенного снижения цен ждать не стоит.

Плюсы и минусы перехода на аналоги

Параметр Плюсы Минусы
Цена Дешевле оригинала на 20-40% Иногда страдает долговечность
Доступность Быстрая доставка Риск нарваться на подделку
Гарантия Есть у сертифицированных брендов Не все магазины предоставляют
Совместимость Подходит для большинства моделей Возможны отличия в мелочах

FAQ

Как выбрать между оригиналом и аналогом?
Если автомобиль новый или на гарантии, лучше использовать оригинальные детали. Для машин старше пяти лет качественные аналоги — оптимальный вариант.

Когда выгоднее покупать запчасти?
До конца 2025 года, пока прогнозируемый рост цен не вступил в силу. Также стоит следить за сезонными распродажами.

Что делать, если нужной детали нет?
Проверить совместимые аналоги по каталожному номеру или обратиться к мультибрендовым поставщикам, которые подбирают заменители.

Почему растут цены даже на отечественные запчасти?
Производители закупают сырьё и комплектующие за валюту, поэтому курс доллара влияет и на их себестоимость.

Мифы и правда

  • Миф: если покупать детали в России, курс доллара не важен.
    Правда: большинство компонентов всё равно импортируется.

  • Миф: аналоги всегда хуже оригинала.
    Правда: есть бренды, выпускающие детали OEM-качества, используемые даже на заводах.

  • Миф: подорожание — временное явление.
    Правда: структура рынка изменилась, и цены вряд ли вернутся к уровню 2021 года.

3 интересных факта

• В 2025 году рост цен на запчасти для Citroen составил 6,2%, а для Peugeot — 8,1%.
• Самый небольшой рост показали Ford (+1,5%) и Hyundai (+3,4%).
• В России более 70% автопарка — это автомобили иностранного производства, что делает рынок уязвимым к валютным колебаниям.

Исторический контекст

Резкие скачки цен на автозапчасти в России уже происходили — в 2014, 2020 и 2022 годах. Каждый раз после ослабления рубля наблюдался рост стоимости комплектующих, а также активизация "серых" поставщиков. Сегодня рынок стабилизировался, но зависимость от импорта остаётся прежней.

