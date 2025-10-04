Первая волна была не последней: автозапчасти снова подорожают
В начале 2026 года автомобилистов может ожидать новая волна удорожания автозапчастей. По прогнозам экспертов, стоимость компонентов для легковых машин вырастет на 10-15%. Причины — ослабление рубля, изменение налоговой политики и зависимость российского автопарка от импортных деталей.
Почему цены снова пойдут вверх
Основным фактором роста остаётся курс рубля. Снижение его стоимости неминуемо приводит к подорожанию импортных товаров, включая запчасти. Большинство деталей поставляется из-за рубежа — из Китая, Турции, Индии и стран Европы.
"До конца 2025 года аналитики прогнозируют ослабление рубля, что с учетом выявленного лага в три-четыре месяца повлияет на цены автозапчастей в первом квартале 2026 года", — сказал руководитель стратегического департамента маркетплейса "Автостэлс" Владислав Афанасьев.
По его оценке, если доллар достигнет отметки 85-95 рублей, рост цен на импортные детали составит до 15%. В большей степени это коснётся премиальных брендов — Mercedes-Benz, Porsche, BMW, для которых запчасти ввозятся из Европы.
"Уже сейчас доля оригинала находится на уровне исторического минимума, равного показателям марта 2022 года, и продолжит уменьшаться", — добавил Афанасьев.
Влияние курса валют и налогов
Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов также связывает подорожание в первую очередь с валютными колебаниями.
"Это связано с тем, что по-прежнему автопарк преимущественно состоит из импортных автомобилей, для которых местное производство производит всего несколько процентов необходимых запчастей", — отметил эксперт.
Плисов добавил, что дополнительным стимулом для роста цен станет возможное повышение НДС и другие налоговые изменения. Таким образом, даже отечественные поставщики, закупающие материалы за границей, будут вынуждены корректировать прайс-листы.
Сравнение: импортные и неоригинальные запчасти
|Категория
|Источник
|Средний рост цен к 2026 году
|Доля рынка
|Оригинальные запчасти премиум-класса
|Европа
|12-15%
|Снижается
|Китайские и турецкие аналоги
|Азия
|8-10%
|Растёт
|Российские аналоги
|Локальное производство
|3-5%
|Умеренно растёт
|Неоригинальные детали
|Мультибренд
|До 10%
|На историческом максимуме
Как видно, рынок постепенно смещается в сторону неоригинала и азиатских производителей. Многие сервисы уже активно предлагают аналоги, что помогает удерживать спрос, особенно среди владельцев старых машин.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к подорожанию
-
Проверьте состояние автомобиля заранее. Если приближается плановое ТО, не откладывайте замену деталей.
-
Закупайте расходники заранее. Тормозные колодки, фильтры, масла и свечи можно купить по текущим ценам.
-
Сравнивайте цены на маркетплейсах. Такие площадки, как "Автостэлс" и "Экзист", позволяют отслеживать динамику цен и наличие товаров.
-
Выбирайте качественные аналоги. Для большинства иномарок есть достойные неоригинальные решения от производителей из Китая и Южной Кореи.
-
Следите за акциями дилеров. Перед ростом цен сервисные центры часто проводят распродажи складских остатков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать замену изношенных деталей до 2026 года.
Последствие: удорожание ремонта на 10-15%, задержки поставок.
Альтернатива: провести диагностику уже сейчас и заказать нужные запчасти заранее.
-
Ошибка: покупать самые дешёвые аналоги неизвестных брендов.
Последствие: ускоренный износ узлов и дополнительный ремонт.
Альтернатива: выбирать сертифицированные аналоги, проверенные по отзывам и каталожным номерам.
-
Ошибка: полагаться только на официальный сервис.
Последствие: переплата за оригинал и длительные сроки.
Альтернатива: обращаться в независимые мастерские с гарантией и доступом к мультибрендовым поставщикам.
А что если рубль укрепится?
Если курс доллара внезапно снизится до 75 рублей и ниже, часть поставщиков сможет пересмотреть цены. Однако эффект будет краткосрочным: себестоимость хранения, логистики и налоги останутся на прежнем уровне. Кроме того, поставщики часто фиксируют закупочные цены заранее, поэтому даже при укреплении рубля мгновенного снижения цен ждать не стоит.
Плюсы и минусы перехода на аналоги
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Цена
|Дешевле оригинала на 20-40%
|Иногда страдает долговечность
|Доступность
|Быстрая доставка
|Риск нарваться на подделку
|Гарантия
|Есть у сертифицированных брендов
|Не все магазины предоставляют
|Совместимость
|Подходит для большинства моделей
|Возможны отличия в мелочах
FAQ
Как выбрать между оригиналом и аналогом?
Если автомобиль новый или на гарантии, лучше использовать оригинальные детали. Для машин старше пяти лет качественные аналоги — оптимальный вариант.
Когда выгоднее покупать запчасти?
До конца 2025 года, пока прогнозируемый рост цен не вступил в силу. Также стоит следить за сезонными распродажами.
Что делать, если нужной детали нет?
Проверить совместимые аналоги по каталожному номеру или обратиться к мультибрендовым поставщикам, которые подбирают заменители.
Почему растут цены даже на отечественные запчасти?
Производители закупают сырьё и комплектующие за валюту, поэтому курс доллара влияет и на их себестоимость.
Мифы и правда
-
Миф: если покупать детали в России, курс доллара не важен.
Правда: большинство компонентов всё равно импортируется.
-
Миф: аналоги всегда хуже оригинала.
Правда: есть бренды, выпускающие детали OEM-качества, используемые даже на заводах.
-
Миф: подорожание — временное явление.
Правда: структура рынка изменилась, и цены вряд ли вернутся к уровню 2021 года.
3 интересных факта
• В 2025 году рост цен на запчасти для Citroen составил 6,2%, а для Peugeot — 8,1%.
• Самый небольшой рост показали Ford (+1,5%) и Hyundai (+3,4%).
• В России более 70% автопарка — это автомобили иностранного производства, что делает рынок уязвимым к валютным колебаниям.
Исторический контекст
Резкие скачки цен на автозапчасти в России уже происходили — в 2014, 2020 и 2022 годах. Каждый раз после ослабления рубля наблюдался рост стоимости комплектующих, а также активизация "серых" поставщиков. Сегодня рынок стабилизировался, но зависимость от импорта остаётся прежней.
