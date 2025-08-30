Цены на автозапчасти повели себя странно: одни подорожали, другие упали

В начале 2025 года российский рынок автозапчастей оказался в сложной ситуации. Оригинальные детали из Европы, Японии, Кореи и США стали поступать реже, а сроки доставки через ОАЭ выросли почти вдвое. На фоне ослабления рубля эксперты предсказывали рост цен — до 40% на оригиналы и до 20% на китайские аналоги. Однако за восемь месяцев многое изменилось.

Контрафакт на рынке

Проблема подделок до сих пор не исчезла.

"На рынке огромное количество контрафакта разного качества. Есть подделки не только на оригинальные запасные части, но и на неоригинальные. Это существенно снижает качество предоставляемых СТО услуг. Пока нет понимания, как СТО и потребитель могут бороться с этим явлением", — заявил директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Схожего мнения придерживается и директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов. Он отмечает, что отрасль ищет пути адаптации: цифровизация, восстановленные детали и новые логистические цепочки становятся ключевыми инструментами.

Какие запчасти в дефиците

Полностью решить проблему нехватки деталей пока не удалось. В первую очередь это касается электронных компонентов — блоков управления, ключей зажигания, систем безопасности и мультимедиа для европейских, японских и корейских автомобилей.

"Их поставки затруднены из-за санкций и необходимости программирования под конкретный VIN-номер", — уточнил Шпикалов.

Тимашов уверен, что массового дефицита уже не будет: цепочки поставок выстроены, спрос предсказуем. Однако курс рубля и новые санкции могут вновь изменить ситуацию.

С другой стороны, директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова утверждает, что найти нужную деталь сегодня реально даже для редких автомобилей. Сроки доставки "под заказ" в среднем составляют от пары недель до месяца.

Цены: рост или падение?

Эксперты расходятся в прогнозах относительно стоимости автозапчастей.

По словам Шпикалова, за восемь месяцев цены выросли на 5-7%, а к концу года могут подняться ещё на столько же. Виной тому — валютные колебания, инфляция и сложная логистика.

Тимашов, напротив, ожидает снижения на 10-15% благодаря укреплению рубля и стабильным поставкам.

Овчинникова отмечает, что в среднем цены на ходовые позиции подросли на 7-9%, но часть деталей даже подешевела.

Особенно сильно дорожают редкие запчасти, поставляемые малыми партиями: кузовные элементы, оптика, агрегаты и электронные блоки.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов после анализа почти 400 тысяч артикулов заявил о снижении стоимости на 11% в среднем. Исключением стали лишь лобовые стёкла, подорожавшие на 43% из-за исчезновения контрафакта после введения маркировки.

Китайские автомобили: ремонт стал проще

Отдельная тема — обслуживание китайских машин, которые активно завоёвывают российский рынок.

По словам Овчинниковой, запчасти на массовые модели доступны, но для некоторых редких марок каталогов нет.

Шпикалов отмечает, что поставщики уже открыли центральные склады, а расходники — фильтры, масла, тормозные колодки — всегда есть в наличии.

"Каталоги различаются по удобству, но в целом вопрос можно считать решенным. По срокам доставки — хорошее наличие на центральных складах. Но есть сложности с рестайлинговыми позициями, электроникой и элементами декора", — добавил Тимашов.

Таким образом, российский рынок автозапчастей постепенно стабилизируется, хотя отдельные сегменты всё ещё остаются уязвимыми к внешним факторам — валюте, санкциям и логистике.