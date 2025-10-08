Цены на запчасти рухнут — но ненадолго: кто успеет, тот сэкономит

Падение цен на автозапчасти в начале 2026 года может стать одним из самых заметных эффектов внедрения системы маркировки "Честный знак". Новые правила, по которым уже сейчас работают производители моторных масел, в ближайшие месяцы затронут фильтры, свечи зажигания и автостекла. Эксперты считают, что рынок ждёт кратковременный обвал цен — но лишь на первый взгляд.

Почему запчасти могут подешеветь

По словам Дмитрия Болховского, основателя аналитического агентства Aftermarket-Data, введение маркировки неизбежно приведёт к активной распродаже немаркированных остатков у дистрибьюторов и производителей. Компании постараются избавиться от складских запасов, пока они ещё не подпадают под новые требования.

"Цены могут упасть до 35%. Под давлением тренда подешевеют и новые партии уже маркированных запчастей. Аналогичную динамику мы уже наблюдаем в категории моторных масел", — отметил Болховский.

По прогнозу аналитика, эффект распродажи продлится недолго — два-три месяца. После этого цены вернутся на прежний уровень, а общий рост с учётом внедрения маркировки составит примерно 1%.

Почему не все согласны с прогнозом

Не все участники рынка разделяют оптимизм по поводу возможного снижения цен. Директор компании "Автосвита" Мария Посеницкая сомневается, что маркировка способна заметно повлиять на стоимость запчастей даже в краткосрочной перспективе.

"Мы как автосервис не заметили и падения стоимости моторных масел перед введением обязательной маркировки на них", — пояснила она.

По словам эксперта, последние годы рынок автозапчастей демонстрирует устойчивый рост цен, и эта тенденция вряд ли изменится. Основные причины — рост себестоимости, логистические издержки и колебания валютных курсов. Даже временные скидки на отдельные позиции не способны переломить общий тренд.

"При введении обязательной маркировки запчастей будет переходный период, в течение которого можно отпускать немаркированный товар со складов. В этот период возможны "распродажи" и небольшое снижение цен на неликвидные позиции. Все пользующееся спросом продадут по обычным ценам", — сказала Посеницкая.

Она также отметила, что сама процедура маркировки добавляет новые расходы — на оборудование, логистику и администрирование. Эти издержки, по её мнению, лягут на конечного покупателя.

Что изменится для автовладельцев

Для простых автомобилистов маркировка означает не столько снижение цен, сколько повышение прозрачности рынка. Система "Честный знак" позволяет отследить путь товара от производителя до автосервиса или магазина. Это снижает риск покупки подделки — особенно в категориях, где подделок традиционно много: моторные масла, фильтры, свечи зажигания.

С помощью приложения "Честный знак" можно будет просканировать код на упаковке и проверить подлинность детали. Это важно не только для безопасности автомобиля, но и для гарантийных обязательств — особенно если речь идёт о дорогостоящих запчастях, таких как автостекла, катализаторы и элементы подвески.

Сравнение: что происходит с ценами на разные категории

Категория товаров Маркировка введена Изменение цен Прогноз на 2026 год Моторные масла Да (с 2024 года) -10-15% краткосрочно, затем +2% Стабильность Фильтры С 2026 года Возможно падение до 30% Рост на 1-2% Свечи зажигания С 2026 года Временные скидки Небольшой рост Автостекла С 2026 года Локальные распродажи Увеличение цен до 3%

Как автовладельцу сэкономить на фоне перемен

Следите за распродажами немаркированных запчастей — они продлятся недолго, но позволят сэкономить до трети стоимости. Покупайте у официальных дистрибьюторов, чтобы избежать риска контрафакта. Проверяйте маркировку через приложение — это помогает избежать подделок и сохранить гарантию. Не откладывайте замену расходников: после окончания переходного периода цены начнут постепенно расти. Храните чеки и упаковку с кодами маркировки — они могут понадобиться при претензиях или гарантийных случаях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка немаркированных деталей с рук.

Последствие: риск подделки, потеря гарантии, повреждение автомобиля.

Альтернатива: официальные онлайн-магазины и сервисы с интеграцией "Честного знака".

Ошибка: ожидание "глобального падения цен".

Последствие: упущенная выгода от коротких распродаж.

Альтернатива: планировать закупку расходников заранее.

Ошибка: пренебрежение проверкой маркировки.

Последствие: подделка может повредить двигатель или тормозную систему.

Альтернатива: использовать бесплатное приложение для проверки QR-кодов.

А что если рынок стабилизируется

Если предположить, что внедрение маркировки пройдёт без сбоев, то рынок автозапчастей может стать более предсказуемым. Повышенная прозрачность вытеснит серый импорт и подделки, а доверие потребителей возрастёт. Это даст стимул к конкуренции не за счёт снижения качества, а за счёт сервиса и гарантии. В перспективе выиграют и автовладельцы, и честные производители.

Плюсы и минусы маркировки

Плюсы Минусы Борьба с контрафактом Увеличение расходов производителей Прозрачность цепочек поставок Возможный рост цен Уверенность покупателей в качестве Бюрократические сложности Рост доверия к официальным продавцам Неудобство для мелких поставщиков

FAQ

Как проверить запчасть?

Достаточно отсканировать QR-код через приложение "Честный знак". Система покажет, где и когда произведён товар.

Будет ли маркировка обязательной для всех деталей?

Пока нет. В 2026 году она распространяется только на фильтры, свечи и автостекла, но позже может охватить и другие категории.

Сколько стоит маркировка для производителей?

По оценкам отрасли, около 50 копеек за единицу продукции, не считая затрат на внедрение оборудования и IT-инфраструктуры.

Снижаются ли цены на фоне маркировки?

Лишь временно. По прогнозу экспертов, через пару месяцев после начала продаж стоимость вернётся на прежний уровень.

Что делать, если маркировка не считывается?

Не стоит покупать такой товар — это может быть подделка или ошибка в системе.

Мифы и правда

Миф: маркировка автоматически снижает цены.

Правда: снижение происходит только из-за распродаж остатков и носит временный характер.

Миф: "Честный знак" создаёт трудности для автовладельцев.

Правда: система направлена против контрафакта, а для покупателей она проста и бесплатна.

Миф: маркировка не влияет на качество запчастей.

Правда: косвенно влияет — благодаря контролю происхождения деталей и их подлинности.

Исторический контекст

Идея обязательной маркировки товаров в России появилась в 2017 году. Сначала эксперимент касался обуви и табачных изделий, затем — лекарств и одежды. В автомобильной отрасли процесс стартовал с моторных масел в 2024 году и постепенно охватывает всё больше категорий. Государство видит в этом способ вывести рынок из тени и защитить потребителей.

3 интересных факта