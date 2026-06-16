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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:44

Европейские автобренды вернулись в заголовки: покупателям объяснили, как обстоит дело в реальности

Рост интереса к европейским автомобилям в России может быть статистической погрешностью, а не долгосрочным рыночным трендом. Такое мнение в беседе с NewsInfo выразил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что с начала года продажи европейских марок в стране увеличились вдвое. Эксперты отмечают появление новых барьеров при ввозе техники, которые делают личное средство передвижения предметом роскоши.

Эксперт сомневается в объективности подобных выводов. По его словам, скачок продаж объясняется тем, что после ухода европейских концернов с российского рынка у владельцев машин накопилась потребность в обновлении износившегося парка. Сейчас на рынок выходят те, кто принципиально не готов пересаживаться на бренды из Китая. При этом игроки выбирают технику, исходя из привычек, а не из глобальных изменений спроса.

"Это история, как с электромобилями. Когда-то продавали три, а теперь продаем шесть, продажи выросли как будто в два раза. Есть небольшой клан людей, которые ездят только на европейских автомобилях, или собранных в Европе, или под европейским брендом. Периодически люди обновляют свой автомобиль и не хотят пересаживаться на китайца. В связи с этим появляется разовый вброс данных", — пояснил Попов.

Эксперт подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации анализ продаж требует "длинного плеча" — наблюдений в течение полутора-двух лет. На динамику влияют курсы валют, колебания цен на топливо и другие факторы. Подобные всплески могут быть и следствием маркетинговых игр крупных дилеров. Ранее на рынке уже фиксировали неожиданный рывок продаж иномарок, что указывает на высокую волатильность предпочтений российских покупателей.

"Запросто может быть игра на рынке. Выходят продавцы, договорились между собой, заключили соглашение и сказали: завтра объявим, что продажи европейских автомобилей выросли и что это новый тренд. И сижу я такой, малопонимающий в автомобилях и думаю: надо же, тренд опять европейские автомобили. Не буду китайца брать, пойду в европейский автомобиль", — рассуждает специалист.

Специалист добавил, что качество машин из КНР растет, а их эксплуатационные характеристики в условиях РФ становятся все более конкурентоспособными. В стране постепенно меняются лидеры продаж, а многие китайские модели уже переходят в предпремиальный класс, переставая копировать устаревшие технические решения.

Вместе с тем, покупателей волнуют вопросы надежности, — в частности, эксперты анализируют, как технические особенности китайской сборки соотносятся с требованиями россиян. Помнить о рисках стоит и в других аспектах — так, эксперты предупреждают, как важно избежать финансовых потерь при покупке машины из-за границы.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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