Банки сказали нет чаще, чем когда-либо: автокредиты на Кубани ушли в режим фильтра

Рынок автокредитования в России в ноябре 2025 года заметно притормозил после активного начала осени, сократившись как по количеству сделок, так и по объему выданных средств. При этом отдельные регионы, включая Краснодарский край, сохранили позиции в числе лидеров, но столкнулись с высоким уровнем отказов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро, подводя итоги месяца.

Общая динамика автокредитования

По данным ОКБ, в ноябре банки выдали россиянам 114,31 тыс. автокредитов на общую сумму 175,80 млрд рублей. Средний размер кредита составил 1,54 млн рублей, а средний срок — 69 месяцев, или 5 лет и 9 месяцев. По сравнению с октябрем рынок показал заметное снижение: количество и объем выдач сократились на 18%.

Эксперты связывают такую динамику с охлаждением спроса после осеннего пика, а также с ужесточением подходов банков к оценке заемщиков. На фоне роста долговой нагрузки кредитные организации стали более осторожно подходить к одобрению заявок.

Регионы-лидеры по объему выдач

В ноябре в топ-5 регионов по объемам автокредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В столице было оформлено 8,06 тыс. автокредитов на сумму 17,02 млрд рублей. В Подмосковье банки выдали 7,54 тыс. займов на 14,23 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 5,64 тыс. кредитов на 10,10 млрд рублей.

Краснодарский край занял четвертое место: в регионе оформили 5,49 тыс. автокредитов на 8,92 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество и объем выдач на Кубани снизились на 9%. Татарстан замкнул пятерку лидеров с 6,34 тыс. кредитов на сумму 8,70 млрд рублей.

Особенности ситуации в Краснодарском крае

Несмотря на высокие объемы автокредитования, Краснодарский край оказался среди регионов с максимальным уровнем отказов. По данным ОКБ, в регионе не были одобрены 85% заявок на автокредиты. Это один из самых высоких показателей среди 20 субъектов — лидеров по числу обращений за такими займами.

На этом фоне регион сохраняет активность и в других сегментах кредитного рынка. Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по объемам кредитования наличными: в октябре банки оформили 68,92 тыс. таких займов на сумму 12,03 млрд рублей. Такая комбинация высоких объемов и жесткого отбора заемщиков отражает общий тренд на ужесточение кредитной политики.