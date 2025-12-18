Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автокредит
Автокредит
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:16

Банки сказали нет чаще, чем когда-либо: автокредиты на Кубани ушли в режим фильтра

Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ

Рынок автокредитования в России в ноябре 2025 года заметно притормозил после активного начала осени, сократившись как по количеству сделок, так и по объему выданных средств. При этом отдельные регионы, включая Краснодарский край, сохранили позиции в числе лидеров, но столкнулись с высоким уровнем отказов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро, подводя итоги месяца.

Общая динамика автокредитования

По данным ОКБ, в ноябре банки выдали россиянам 114,31 тыс. автокредитов на общую сумму 175,80 млрд рублей. Средний размер кредита составил 1,54 млн рублей, а средний срок — 69 месяцев, или 5 лет и 9 месяцев. По сравнению с октябрем рынок показал заметное снижение: количество и объем выдач сократились на 18%.

Эксперты связывают такую динамику с охлаждением спроса после осеннего пика, а также с ужесточением подходов банков к оценке заемщиков. На фоне роста долговой нагрузки кредитные организации стали более осторожно подходить к одобрению заявок.

Регионы-лидеры по объему выдач

В ноябре в топ-5 регионов по объемам автокредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В столице было оформлено 8,06 тыс. автокредитов на сумму 17,02 млрд рублей. В Подмосковье банки выдали 7,54 тыс. займов на 14,23 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 5,64 тыс. кредитов на 10,10 млрд рублей.

Краснодарский край занял четвертое место: в регионе оформили 5,49 тыс. автокредитов на 8,92 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество и объем выдач на Кубани снизились на 9%. Татарстан замкнул пятерку лидеров с 6,34 тыс. кредитов на сумму 8,70 млрд рублей.

Особенности ситуации в Краснодарском крае

Несмотря на высокие объемы автокредитования, Краснодарский край оказался среди регионов с максимальным уровнем отказов. По данным ОКБ, в регионе не были одобрены 85% заявок на автокредиты. Это один из самых высоких показателей среди 20 субъектов — лидеров по числу обращений за такими займами.

На этом фоне регион сохраняет активность и в других сегментах кредитного рынка. Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по объемам кредитования наличными: в октябре банки оформили 68,92 тыс. таких займов на сумму 12,03 млрд рублей. Такая комбинация высоких объемов и жесткого отбора заемщиков отражает общий тренд на ужесточение кредитной политики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ вчера в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР вчера в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика вчера в 12:27
Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Средние дневные расходы туристов на Кубани в 2025 году выросли на 3,2%, что поставило регион в число лидеров по этому показателю среди российских территорий.

Читать полностью » Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата вчера в 12:19
Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

Спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае и Крыму в 2025 году вырос, а увеличение популярности автопроката связано с изменениями в турпотоке.

Читать полностью » Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ вчера в 12:11
Обещанное жилье так и не пришло: сирота из Белогорска отчаянно борется за свои права

Следственный комитет России проверит ситуацию с неисполнением обязательств по обеспечению жильем сироты из Белогорска. Вопрос находится под контролем ведомства.

Читать полностью » Запад Ростова под защитой: проект ливневой канализации получил финансирование авансом 16.12.2025 в 13:20

Федеральный центр ускорил финансирование одного из самых проблемных инфраструктурных проектов Ростовской области.

Читать полностью » Бюджетные искусственные елки в Крыму стоят от 1 950 до 8 250 рублей 16.12.2025 в 13:00
Искусственные елки в Крыму: как не переплатить за праздник — топ-цены на новогодние деревья

В Крыму в преддверии Нового года предлагают искусственные елки на любой бюджет: от компактных моделей до премиум вариантов с подсветкой и уникальным дизайном.

Читать полностью » В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД 16.12.2025 в 12:51
Мошенники снова активизировались в Крыму: как 49 человек потеряли миллионы за пару дней

В Крыму в декабре 2025 года наблюдается рост дистанционных мошенничеств. Как защитить себя от обмана и не потерять деньги?

Читать полностью »

Новости
Экономика
Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева
Наука
Возврат образцов с Марса несёт биориски — ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт
Авто и мото
Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист
Культура и шоу-бизнес
Верховный суд учёл интересы внучки Долиной в споре о квартире
Туризм
Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia
Мир
Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph
Мир
SpaceX управляет более чем 9 тысячами спутников на орбите Земли — ТАСС
Происшествия
Хлопок бытового газа в доме Белгородской области травмировал женщину — СК РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet