Стоп-сигналы горят даже без нажатия педали: но эта функция в авто хранит неожиданный секрет

Многие автомобилисты до сих пор неправильно представляют себе работу функции Auto Hold. Как сообщает автор блога, популярное заблуждение заключается в том, что система удерживает автомобиль при помощи электрического стояночного тормоза. В действительности же принцип работы совсем другой. Об этом рассказал автоблогер Константин Швачка на своей странице в Instagram*.

Распространённый миф

Часто можно услышать мнение, что автохолд "каждый раз затягивает и отпускает ручник" при остановке на светофоре или в пробке. Логика такого предположения понятна: водитель нажал на тормоз, автомобиль остановился, и система будто бы использует стояночный тормоз, чтобы зафиксировать машину. Естественно, возникает опасение — насколько долго выдержит ресурс ручника при такой эксплуатации?

"Я тоже раньше думал, что автохолл… использует для этого электрический ручник. И именно по этой причине я не хотел ним пользоваться, так как я понимал, что если ручник на каждом светофоре будет затягиваться и отпускаться, то его таким образом надолго не хватит", — делится автор.

Как работает автохолд на самом деле

На практике всё устроено иначе. Автохолд фиксирует автомобиль не за счёт стояночного тормоза, а удерживает тормозные механизмы так, словно водитель продолжает держать педаль тормоза нажатой. Пока активирован режим, даже стоп-сигналы остаются включёнными до момента, когда водитель нажмёт на газ.

Это легко проверить: при использовании ручника всегда слышен характерный механический звук, а при активации автохолда — тишина. Система работает "невидимо", удерживая именно тормозную систему, а не включая электрический "ручник".

Важная особенность — ремень безопасности

Есть и ещё один нюанс, о котором знают не все. Режим автохолд запускается только при застёгнутом ремне безопасности. Если водитель отстёгивается, функция перестаёт работать и больше не активируется до повторного пристёгивания.

"А когда отключаешь ремень безопасности, автохолд больше не работает. И не запускается!" — уточняет автор.

Зачем это нужно водителю

Автохолд особенно полезен в условиях городского движения — например, при длительных остановках на светофорах или в пробках. Система снимает нагрузку с ноги водителя, позволяя спокойно держать автомобиль на месте без постоянного нажатия педали тормоза.

Кроме того, это повышает безопасность: автомобиль не откатится назад при старте в горку, а на светофоре не двинется с места, пока водитель не нажмёт на газ.

Интересные факты о технологии

Впервые система Auto Hold появилась на автомобилях Volkswagen в начале 2000-х годов и постепенно распространилась на другие марки.

в начале 2000-х годов и постепенно распространилась на другие марки. Разные производители используют собственные алгоритмы - у некоторых моделей автохолд можно отключить полностью, у других он включается автоматически при каждом запуске двигателя.

- у некоторых моделей автохолд можно отключить полностью, у других он включается автоматически при каждом запуске двигателя. Безопасность прежде всего: требование пристёгнутого ремня связано с тем, что система тесно интегрирована с другими электронными помощниками, включая ESC (систему курсовой устойчивости).

Auto Hold — это не "умный ручник", как думают многие водители, а продвинутая функция удержания автомобиля с помощью рабочей тормозной системы. Она повышает комфорт, снижает усталость и делает городское вождение заметно удобнее.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ