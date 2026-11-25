Возобновление льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года ставит перед рынком вопрос о том, насколько глубокой оказалась пауза, начавшаяся в конце сентября. Для дистрибьюторов и дилеров это не просто восстановление финансирования, а проверка того, насколько быстро потребительская база вернулась к сделкам после периода неопределенности. Оказалось, что масштабные потери спроса не зафиксированы, хотя динамика в сегменте электромобилей и гибридов заслуживает пристального внимания.

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков указывает на устойчивость показателей даже в условиях временного прекращения госпрограмм. По итогам трех недель ноября 2026 года было реализовано 2330 электромобилей и 6087 подзаряжаемых гибридов. Суммарная доля этих машин впервые превысила 10%. Как отмечает Целиков, доля "чистого" сегмента третий месяц подряд держится на уровне 10,5-10,7%, что свидетельствует о сохранении интереса к альтернативной тяге.

Сдерживающий фактор или информационный эффект

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Олег Сережников считает, что приостановка программы стала дополнительным сдерживающим фактором, но не единственной причиной колебаний спроса. На решение о покупке одновременно влияют стоимость автомобиля, условия кредитования и общая покупательская способность населения. Наиболее чувствительной пауза могла оказаться для сегмента локализованных электромобилей и гибридов, где государственная субсидия существенно влияет на доступность автомобиля. Часть потенциальных покупателей могла перенести приобретение на декабрь, ожидая возобновления программы, что делает возвращение господдержки позитивным фактором для поддержки спроса в конце года.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК "Рольф" Николай Иванов выделяет важную деталь: многие марки запустили собственные программы поддержки в период паузы. По ряду брендов скидка, которую предоставляют дистрибьютор и дилер, сопоставима с объемом господдержки в 500 тысяч рублей. Это означает, что когда покупку вновь начнет субсидировать государство, ценовое предложение для клиента практически не изменится, если речь идет о моделях, ранее поддерживаемых дилерскими акциями. Однако в сегменте электромобилей и гибридов, по оценке Рольфа, объем контрактования сократился на 30-40%. Иванов связывает эту динамику прежде всего с информационной волной вокруг возвращения госпрограммы: как только стали известны сроки ее возобновления, часть клиентов отложила сделку. Ожидается, что с 1 декабря 2026 года рынок восстановится.

Пресс-служба ГК "Автодом" также фиксирует спад продаж в период отсутствия господдержки. Только за октябрь 2026 года количество реализованных легковых автомобилей снизилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а по отдельным маркам, подпадавшим под программу, снижение составило до 27%. В группе полагают, что приостановка программы негативнее всего отразилась на моделях массового сектора, прежде всего с высокой степенью локализации. Российские автомобилисты не стали отказываться от покупки машин, однако стали острее реагировать на их стоимость, которая превратилась в один из главных факторов при принятии решения.

Дифференциация поддержки

Обновленная программа предусматривает дифференцированный подход. Для электромобилей и гибридов с определенным уровнем локализации предусмотрена субсидия в размере 10% стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Для моделей с более высоким уровнем локализации (от 2500 баллов) сохраняется возможность получения поддержки в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания условия не изменились: скидка составляет 20% (25% для Дальнего Востока) при стоимости до 2 млн рублей.

В пресс-службе ГК "Автодом" новый, почти вдвое меньший размер скидки для менее локализованных моделей восприняли неоднозначно. Снижение размера субсидии для моделей с локализацией от 1200 баллов, но ниже 2500, может негативно повлиять на интерес к ним. Покупка таких моделей может стать менее привлекательной по сравнению с ранее доступными условиями. При этом новый размер скидки в 500 тысяч рублей остается эффективным инструментом для поддержки спроса на локализованные гибриды и электромобили.

Олег Сережников отмечает, что для автомобилей, которые ранее могли претендовать на максимальный размер субсидии, снижение доступной поддержки способно повлиять на привлекательность предложения. Тем не менее, даже меньшая сумма позволяет сократить первоначальные расходы покупателя. Ожидается, что возобновление программы положительно отразится на покупательском интересе, прежде всего в сегменте электромобилей и гибридов российского производства. Однако масштаб ее влияния будет зависеть не только от размера субсидии, но и от конечной стоимости автомобиля, доступности кредитования и условий приобретения.