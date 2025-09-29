Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Узор из таблеток
Опубликована сегодня в 10:11

Аутизм стремительно растёт: почему диагноз ставят всё чаще

Врач Анча Баранова: парацетамол может быть фактором риска аутизма при злоупотреблении

В последние годы медики фиксируют устойчивый рост заболеваемости аутизмом. По данным международной статистики, количество диагнозов увеличивается не только за рубежом, но и в России. Причины сложны и многогранны: от экологии и возраста родителей до особенностей медицинского наблюдения и применения лекарств.

"Парацетамол относится к факторам риска, однако опасность возникает при бесконтрольном применении, а не из-за самого вещества", — пояснила врач Анча Баранова.

Масштабы проблемы

Согласно данным США, аутизм выявляется у каждого 31-го ребенка. Эта цифра говорит о том, что заболеваемость значительно возросла за последние десятилетия. Для сравнения: в России диагноз встречается реже — примерно у одного из 100 детей, но эксперты считают, что разрыв связан скорее с различиями в диагностике и статистике, чем с реальными масштабами.

Сравнение статистики

Страна Распространенность аутизма Особенности
США 1 случай на 31 ребенка более точная диагностика, массовый скрининг
Россия 1 случай на 100 детей ограниченный охват скрининга, меньше обращений
Европа 1 случай на 40-60 детей высокий уровень выявляемости благодаря ранней диагностике

Советы шаг за шагом для родителей

  1. При планировании беременности пройти обследование и обсудить с врачом прием лекарств.

  2. Избегать бесконтрольного использования парацетамола и других препаратов во время беременности.

  3. Внимательно наблюдать за развитием ребенка в первые годы жизни: речевые навыки, реакция на контакт, поведение.

  4. При малейших подозрениях консультироваться с педиатром и неврологом.

  5. Следить за экологическими факторами: избегать табачного дыма, минимизировать воздействие токсинов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Самостоятельный прием парацетамола при беременности → риск влияния на развитие плода → консультация с врачом перед применением.

  • Игнорирование первых признаков аутизма → потеря времени для коррекции → раннее обращение к специалистам и подключение терапии.

  • Недооценка роли возраста родителей → более высокие риски генетических нарушений → планирование беременности до 35 лет у женщин и до 40 лет у мужчин.

А что если…

Если полностью отказаться от парацетамола, это приведет к риску осложнений при высокой температуре у беременных и детей. Поэтому важен не запрет, а контроль дозировок и своевременная консультация с врачом.

FAQ

Правда ли, что парацетамол вызывает аутизм?
Нет, опасность связана не с самим препаратом, а с его бесконтрольным использованием.

Какие еще факторы риска существуют?
Возраст родителей, неблагоприятная экология, генетическая предрасположенность, осложнения беременности.

Как можно снизить риск?
Правильное планирование беременности, контроль приема лекарств, наблюдение у врачей и ранняя диагностика ребенка.

Читайте также

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила онкориски абдоминального ожирения сегодня в 6:03

Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета

Жир на животе опаснее лишнего веса в целом. Врач-эндокринолог рассказала, почему абдоминальное ожирение связано с онкологией и как измерить риск.

Читать полностью » Ветеринар Виктория Романовская назвала перекармливание главной ошибкой хозяев питомцев сегодня в 5:10

Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Перекармливание домашних животных приводит к ожирению и болезням. Ветеринар рассказала, как правильно рассчитать рацион и чем заменить угощения со стола.

Читать полностью » Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии сегодня в 4:18

Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

Сухой воздух в квартирах во время отопительного сезона повышает риск простуд и аллергий. Врачи рассказали, как правильно защитить дыхательные пути.

Читать полностью » Врач Еременко: груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту и магний сегодня в 3:15

Груша против яблока: какой фрукт мягче действует на желудок и дольше сохраняет здоровье

Груши — вкусные и полезные фрукты, но не всегда безобидные. Врач рассказал, кому стоит ограничить их употребление и как правильно включать их в рацион.

Читать полностью » Врач Агаева объяснила разницу между компрессионным и утягивающим бельём сегодня в 2:12

Бельё-обманка: стройность сегодня, проблемы с венами завтра

Красивый силуэт ценой здоровья? Врач рассказала, чем опасно длительное ношение утягивающего белья и какие есть безопасные альтернативы.

Читать полностью » Врач Новосёлов: курение, алкоголь и нарушения ПДД повышают риск ранней смерти сегодня в 1:19

Долгая жизнь в ваших руках: привычки, которые крадут годы, и простые шаги, чтобы их вернуть

Можно ли продлить жизнь простыми привычками? Врач-гериатр рассказал, какие ошибки укорачивают годы и какие шаги помогают сохранить здоровье.

Читать полностью » Педиатр Антон Прохоренко: польза прививок значительно превышает риски сегодня в 0:45

Болезни возвращаются с новой силой: почему отказ от прививок ставит под угрозу всех

Почему врачи называют вакцинацию главным щитом против болезней и чем опасны популярные мифы о прививках — подробный разбор в материале.

Читать полностью » Подростковое курение удваивает риск смерти от последствий табака вчера в 23:23

Табак запускает отсчёт с первой затяжки: чей орган сгорит первым — сердце, мозг или лёгкие

Почему курение укорачивает жизнь на двадцать лет и какие болезни оно провоцирует? Врач объясняет, чем опасна привычка с подросткового возраста.

Читать полностью »

Ограничение потребления фастфуда 1-2 раза в месяц помогает избежать проблем с пищеварением и здоровьем
Свиной шашлык с лимоном и луком при правильном мариновании сохраняет сочность мяса
Курица в пиве приобретает карамельный вкус
Исследование углеродного цикла в океанах помогает прогнозировать климатические изменения и экосистемы
Учёные: обрезка флоксов осенью увеличивает количество побегов в 4–5 раз
Ипотека: основные плюсы, минусы и реальные риски для покупателя
Семь направлений за два часа: куда съездить вблизи Санкт-Петербурга
Певица Алёна Свиридова поделилась методами активного образа жизни и сбалансированного питания
