Аутизм стремительно растёт: почему диагноз ставят всё чаще

В последние годы медики фиксируют устойчивый рост заболеваемости аутизмом. По данным международной статистики, количество диагнозов увеличивается не только за рубежом, но и в России. Причины сложны и многогранны: от экологии и возраста родителей до особенностей медицинского наблюдения и применения лекарств.

"Парацетамол относится к факторам риска, однако опасность возникает при бесконтрольном применении, а не из-за самого вещества", — пояснила врач Анча Баранова.

Масштабы проблемы

Согласно данным США, аутизм выявляется у каждого 31-го ребенка. Эта цифра говорит о том, что заболеваемость значительно возросла за последние десятилетия. Для сравнения: в России диагноз встречается реже — примерно у одного из 100 детей, но эксперты считают, что разрыв связан скорее с различиями в диагностике и статистике, чем с реальными масштабами.

Сравнение статистики