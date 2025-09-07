Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ИИ и профессия психолога
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:16

Маска, которая держится годами: как взрослые скрывают аутизм даже от себя

Аутизм у взрослых проявляется трудностями в социализации и сенсорной чувствительностью

Многие взрослые годами живут с ощущением, что они "не такие, как все", не понимая истинной причины своих трудностей. Часто она кроется в расстройстве аутистического спектра (РАС), которое по разным причинам не было замечено в детстве. Для кого-то диагноз становится неожиданным, но именно он помогает объяснить многое в жизни — от сложностей в общении до необычного восприятия мира.

Почему признаки аутизма могут долго оставаться незамеченными

Расстройство часто выявляют у детей, однако у взрослых диагностика может быть затруднена. Причин несколько: нехватка знаний у родителей и врачей, ограниченный доступ к медицинской помощи, финансовые или эмоциональные трудности семьи. Не стоит забывать и о стигме, из-за которой многие не решаются обратиться за консультацией.

Особенно часто незамеченными остаются лёгкие формы аутизма. Люди с сохранённой автономией и независимостью привыкают "маскировать" особенности поведения. С годами эта привычка закрепляется, и только позже, когда кто-то обращает внимание на их прямолинейность или замкнутость, возникает вопрос о возможном диагнозе.

Основные признаки у взрослых

РАС проявляется по-разному, но есть несколько сигналов, которые могут указывать на его наличие:

  1. Сложности с пониманием и выражением эмоций.
  2. Трудности в социализации, ограниченный круг общения.
  3. Проблемы с интерпретацией невербальных и неочевидных сигналов.
  4. Сопутствующие состояния: тревожность, депрессия, СДВГ, ОКР, раздражительность, расстройства сна, эпилепсия, желудочно-кишечные и двигательные нарушения.
  5. Сильная концентрация на работе или увлечении.
  6. Неприятие резких перемен в привычном распорядке.
  7. Сенсорная чувствительность, например, болезненная реакция на шум.

Эти признаки могут быть разной степени выраженности, поэтому не всегда очевидны даже для близкого окружения.

Как ставится диагноз

Методика оценки у взрослых схожа с детской, но требует больше анализа жизненного опыта. Рассматриваются особенности развития, когнитивные, эмоциональные и социальные навыки, наследственность.

Врачебная схема включает:

  • подробные интервью;
  • консультации психиатра, невролога, психолога;
  • нейропсихологические тесты и специальные шкалы;
  • при необходимости — генетические исследования, проверку слуха, ЭЭГ.

Сложность в том, что взрослым часто приходится восстанавливать забытые детали детства. Если нет записей или близких, способных рассказать о первых годах жизни, диагностика осложняется. Кроме того, многие уже привыкли скрывать проявления аутизма, что мешает специалистам заметить особенности.

Что меняется после постановки диагноза

Правильный диагноз открывает доступ к целенаправленной поддержке. Это не "лечение" в привычном понимании, а работа с конкретными трудностями: развитие социальных навыков, снижение тревожности, помощь в адаптации.

Без диагностики человек может долгие годы получать симптоматическое лечение — например, только от депрессии или тревожности. Это не решает главной проблемы и часто усиливает чувство отчуждения.

Своевременное понимание своего состояния позволяет подобрать корректные стратегии: когнитивно-поведенческую терапию, специальные методики для развития навыков общения, а иногда и медикаментозную поддержку при сопутствующих расстройствах.

Почему важно знать свой диагноз

Для многих взрослых само признание того, что они находятся в спектре, становится точкой отсчёта. Это помогает иначе взглянуть на собственное прошлое, перестать винить себя за "не такие" реакции и поведение.

Наличие диагноза облегчает поиск информации, открывает двери к сообществам и поддержке, помогает наладить отношения в семье и на работе. В конечном итоге это путь к лучшему самопониманию и принятию себя.

"Ваша кожа — это самый большой орган в организме, который является отражением вашего системного благополучия", — сказал доктор медицинских наук Каруппия "Кар" Аруначалам.

Хотя эта цитата относится к сердечно-сосудистым болезням, она напоминает, что тело и психика взаимосвязаны. Своевременная диагностика любых состояний — важный шаг к качественной жизни.

