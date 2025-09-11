Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ментон
Ментон
© commons.wikimedia.org by Vinbaron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Французская Ривьера изменилась: туристы открыли город без показной роскоши

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры

На фоне блеска Монако и вечеринок Канн тихий Ментон кажется островком подлинности. Этот город в Приморских Альпах стал альтернативой традиционным курортам Французской Ривьеры и привлекает тех, кто ищет не демонстративную роскошь, а аутентичность.

Элегантность без излишеств

Вместо сияющих яхт и спортивных авто здесь ждут узкие мощёные улочки и архитектура с историей. Ментон культивирует естественную красоту и атмосферу, в которой уют соседствует с изяществом. Именно поэтому всё больше путешественников из числа миллениалов и поколения Z выбирают этот город — им важнее впечатления и опыт, а не показная атрибутика.

Гостевые дома и бутик-отели сохраняют философию сдержанной роскоши. В ресторанах — блюда из местных продуктов, без гонки за мишленовскими звёздами. Такой подход ценят образованные путешественники, предпочитающие смысл и искренние эмоции дорогим декорациям.

Искусство круглый год

Ментон не уступает Каннам в культурной насыщенности. Здесь круглый год проходят выставки, а художественные мастерские открывают двери для посетителей. Современные галереи нередко размещаются в старинных зданиях, создавая особый контраст прошлого и настоящего.

Архитектура города становится самостоятельной формой искусства: фрески и уличные инсталляции оживляют городское пространство. Это даёт возможность любоваться искусством без суеты фестивальных площадок. Ментон поддерживает местных художников и открывает сцену иностранным мастерам, превращая город в точку культурного обмена.

Средиземноморское искусство жизни

Философия "art de vivre" здесь переосмыслена для новых поколений. Туристы могут принять участие в кулинарных мастер-классах, исследовать пешеходные маршруты с историей и уличным искусством или заглянуть в заведения, где культивируется экологичность.

Местные инициативы развиваются по принципу устойчивости: от органических ресторанов до отелей с "нулевым отходом". Ночная жизнь тоже следует этим правилам — бары с натуральным вином и камерные концерты создают атмосферу искренности и дружеского уюта.

Почему стоит посетить Ментон

Ментон — это не просто курорт, а город, где средиземноморская традиция сочетается с современным взглядом на культуру и туризм. Он стал пространством, где роскошь выражается не в дорогих атрибутах, а в внимании к простым радостям и искусству жить.

