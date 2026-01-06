Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Саккара, Египет
© commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:23

Устали от однообразия в Египте? Ваш отпуск спасут эти 3 города с историей и вкусной едой

Хургада и Шарм-эль-Шейх быстро надоедают российским туристам — Турпром

У многих россиян Египет ассоциируется с солнцем, "всё включено" и Красным морем, но именно эта формула часто начинает утомлять уже на третий день отдыха. Об этом сообщает Турпром. Анализ отзывов в соцсетях и комментариев турагентов показывает: туристы нередко разочаровываются в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе из-за однообразия, ограниченности пространства и навязчивого сервиса. В результате часть путешественников ищет "настоящий Египет" за пределами курортной зоны и меняет пляжный режим на поездки по историческим городам.

Редакция отмечает, что проблема связана не с качеством отелей, а с ожиданиями. Многие выбирают Египет как бюджетное зимнее направление и проводят почти всё время на территории гостиницы, где программа развлечений у разных комплексов похожа. Однако за пределами пляжей и бассейнов находится страна с богатой историей и культурой, ради которой туристы готовы жертвовать комфортом "отельного" формата.

Почему Хургада и Шарм-эль-Шейх быстро надоедают

Турпром пишет, что Хургада и Шарм-эль-Шейх дают хорошие условия для пляжного отдыха, дайвинга и снорклинга, но с течением времени отдых становится однообразным. Большинство отелей предлагают схожие развлечения: анимацию, бассейны и пляж. Туристы оказываются в режиме повторяющихся дней, где меняются только приёмы пищи и вечерние шоу, но не впечатления.

Отдельно упоминается фактор ограниченности территории: многие гости почти не выезжают за пределы отеля, поэтому отдых сводится к нескольким локациям. Дополняет картину навязчивый сервис — часть туристов жалуется на настойчивость торговцев и персонала. На фоне усталости от однотипного ритма появляется ощущение, что курорт "заканчивается" быстрее, чем отпуск.

Как избежать разочарования на курорте

По данным Турпрома, ключевой способ разнообразить отдых — не замыкаться на отеле. Туристам советуют исследовать окрестности, посещать рынки и магазины, пробовать местную кухню и знакомиться с культурой. Такой формат позволяет расширить опыт и почувствовать страну за пределами привычной туристической упаковки.

Ещё один вариант — экскурсии: морские прогулки, поездки в пустыню или выезды в близлежащие города. Именно это, как подчёркивается в материале, помогает перейти от формулы "пляж — еда — бассейн" к более насыщенному путешествию. Тогда Египет перестаёт быть исключительно "курортом" и раскрывается как территория с историей и множеством самостоятельных маршрутов.

Луксор: древняя столица и город храмов

Луксор в материале называется одним из главных направлений для тех, кто хочет увидеть "исторический Египет". Город расположен на берегу Нила и считается древней столицей, где сосредоточены одни из самых впечатляющих памятников цивилизации. Среди ключевых точек названы Карнакский храм, Луксорский храм, Долина Царей, а также храм Хатшепсут.

Турпром также перечисляет локальные блюда, которые туристам предлагают попробовать: фул медамес — пасту из бобов со специями, кесари — сочетание риса, макарон, чечевицы и жареного лука с томатным соусом, а также айс крим, который описан как местный десерт, не похожий на привычные европейские варианты. Такой набор делает Луксор не только экскурсионным, но и гастрономическим маршрутом.

Каир: мегаполис контрастов и древние чудеса

Каир описывается как город, где древняя история соседствует с современной жизнью. Среди главных причин поехать туда названы пирамиды Гизы — единственное сохранившееся чудо света, Египетский музей с коллекциями древнеегипетских артефактов и сокровищами Тутанхамона, Цитадель Саладина, а также рынок Хан-эль-Халили, где продают сувениры, специи и украшения.

В гастрономической части материала упоминаются кошари, фалафель и Ом Али. Турпром подчёркивает, что поездка в столицу резко меняет впечатления: вместо размеренного отельного отдыха турист попадает в городской шум, торговлю, плотный ритм и исторические объекты, которые воспринимаются как "другая страна" по сравнению с Красным морем.

Александрия и другие направления "реального Египта"

Александрия в статье названа "жемчужиной Средиземноморья" и городом, где видны следы древнегреческой и римской культур. Среди ключевых мест — Александрийская библиотека, катакомбы Ком-эль-Шукафа, крепость Кайт-Бей и дворец Монтаза. Отдельный интерес вызывает местная кухня: рыба и морепродукты, фол с сардинами и басбуса.

Редакция Турпрома также отмечает, что сотрудники отелей в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе всё чаще фиксируют: туристы, которые приезжают не впервые, заказывают многодневные экскурсии в Каир и Луксор. Кроме того, в материале перечислены и другие точки: оазис Сива, Дахаб и Асуан. При этом подчёркивается, что зимой поездки вглубь Египта могут быть комфортнее из-за умеренной погоды и меньшего числа туристов, хотя есть и минусы — более дорогие экскурсии, прохладные дни в Каире и необходимость заранее планировать логистику.

