Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Австралийская овчарка
Австралийская овчарка
© commons.wikimedia.org by Vanessafermino is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Не из Австралии, но покорила Америку: как овчарка стала любимицей мира

Кинолог Соколова: австралийская овчарка требует ежедневных нагрузок

Австралийская овчарка, несмотря на название, вовсе не родом из Австралии. Её история начинается в США, где фермеры ценили этих собак за умение управлять стадами и реагировать на команды с полуслова. От природы эта порода унаследовала бесконечную выносливость и дружелюбие, что делает её идеальным выбором для людей, ведущих активный образ жизни.

Она не просто выполняет команды — она словно понимает человека. Овчарка запоминает маршруты, знает повадки членов семьи и быстро распознаёт настроение хозяина. Неудивительно, что её часто выбирают спортсмены и любители длительных прогулок.

Ум и энергия — залог счастья собаки

Главная особенность австралийской овчарки — это интеллект. Собаки этой породы обучаются быстрее большинства других, особенно когда процесс превращён в игру. Они нуждаются в постоянной умственной и физической нагрузке. Без неё пёс может скучать и даже начать искать себе занятие — не всегда безопасное для интерьера квартиры.

Именно поэтому кинологи советуют владельцам этой породы не ограничиваться короткими прогулками. Дрессировка, фрисби, аджилити, совместные пробежки — вот что делает овчарку счастливой.

Сколько стоит содержание

Содержание австралийской овчарки обходится в среднем от 70 до 110 евро в месяц. Эти расходы включают качественный корм, витамины, профилактические визиты к ветеринару и базовые аксессуары — поводок, щётку, игрушки.

Да, это не самая дешёвая собака, но при разумном подходе её уход вполне посильный для семьи со средним доходом. К тому же здоровье у породы крепкое: при правильном уходе она живёт 12-15 лет без серьёзных заболеваний.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за овчаркой

  1. Выбирайте корм с высоким содержанием белка. Эта собака тратит много энергии, поэтому рацион должен быть сбалансированным.

  2. Не забывайте о вычёсывании. Плотная шерсть требует регулярного ухода, особенно в сезон линьки.

  3. Дайте ей работу. Даже городская овчарка нуждается в задачах: носить мяч, искать игрушки, сопровождать хозяина на пробежке.

  4. Обеспечьте социализацию. Щенка нужно знакомить с другими людьми и животными — это снижает риск тревожности.

  5. Регулярно проверяйте здоровье. Важно следить за состоянием суставов и зрения, особенно в возрасте.

Ошибки владельцев: от чрезмерной жалости до гиперактивности

Частая ошибка — воспринимать австралийскую овчарку как просто милую собаку. Это рабочая порода, которой необходима дисциплина.

  • Ошибка → чрезмерная опека и жалость.
    Последствие → собака теряет уверенность, становится тревожной.
    Альтернатива → чёткие правила и похвала за успехи.

Другая крайность — перегрузка активностями.

  • Ошибка → ежедневные многочасовые тренировки без отдыха.
    Последствие → стресс и утомление.
    Альтернатива → умеренные нагрузки и игровые паузы.

А что если собака живёт в квартире?

Несмотря на энергичный характер, овчарка прекрасно чувствует себя и в квартире — если получает достаточно внимания. Главное условие — ежедневные активные прогулки и общение. Без этого она начнёт скучать и искать выход энергии.

Многие владельцы оборудуют дома специальный уголок с игрушками и когтеточкой, чтобы собака могла отдыхать спокойно. Важно, чтобы у неё всегда было место, где она чувствует себя в безопасности.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Ум, сообразительность, преданность Требует постоянных нагрузок
Хорошо ладит с детьми Может скучать без хозяина
Простая дрессировка Сложный уход за шерстью
Отличный сторож Не подходит для малоподвижных людей

Когда любовь имеет цену

Владельцы собак часто говорят, что их питомцы становятся частью семьи. Австралийская овчарка не исключение. Она требует времени, внимания и финансов, но отдаёт взамен бесконечную преданность.

Исследования показывают: большинство людей готовы жертвовать личными расходами ради своих питомцев. Особенно если речь идёт о породах, которые приносят радость и повышают уровень физической активности хозяина.

И, конечно, нельзя не отметить внешний вид: ухоженная австралийская овчарка с выразительным взглядом и густой шерстью неизменно притягивает взгляды прохожих — гарантированный успех для тех, кто любит внимание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Далматин требует ежедневных физических нагрузок вчера в 17:20
Хотите пса с кинохарактером? Далматин покажет, что такое настоящая драма

Далматин — энергичная, умная и харизматичная собака с узнаваемым пятнистым окрасом. Узнайте, чем она особенна, как за ней ухаживать и кому подойдёт порода.

Читать полностью » 80% домашних кошек оказываются смешанных пород вчера в 16:19
Кошка живёт с вами годами, а вы не знаете её породу? Эти ошибки совершают все хозяева

Не знаете, кто ваш пушистый друг — британец, метис или настоящий аристократ? Рассказываем, как определить породу кошки по внешности и поведению.

Читать полностью » Ежи в российских садах стали чаще впадать в спячку раньше срока вчера в 16:16
7000 иголок и 3 километра за ночь: раскрываем секреты самого полезного садового помощника

Если ёж пришёл на ваш участок — не спешите его прогонять. Этот колючий гость не только безопасен, но и помогает защитить сад от вредителей.

Читать полностью » Чихуахуа способны выучить до 150 команд при правильном подходе вчера в 15:13
Крошечная собачка — большие проблемы: почему чихуахуа без дрессировки становится тираном в доме

Крошечная собака с характером льва — именно поэтому дрессировка чихуахуа жизненно необходима. Как воспитать мини-пса с большим эго правильно?

Читать полностью » У лабрадоров и ретриверов есть естественное водоотталкивающее масло в шерсти вчера в 15:11
Вода или суша: как понять, подходит ли вашей собаке плавание

Какие собаки чувствуют себя в воде как дома? Рассказываем о пяти породах, которые не боятся брызг, обожают заплывы и ныряют с удовольствием.

Читать полностью » Кастрированные коты чаще набирают вес из-за заниженного метаболизма вчера в 14:08
200 грамм для кошки — это катастрофа: почему важно знать точный вес питомца

Зачем знать вес кошки и как взвесить её дома без стресса? Простая пошаговая инструкция и советы ветеринара.

Читать полностью » Домашние кошки способны предупреждать хозяев об опасности вчера в 14:05
Домашний кот — лучший детектор опасности: как кошки спасают хозяев

Могут ли кошки стать защитниками, как собаки? Почему одни мурлыки прячутся при опасности, а другие смело бросаются в бой — разбираемся.

Читать полностью » Даже домашние кошки сохраняют инстинкт поиска укрытия с детства вчера в 13:59
Почему кошки исчезают в квартире: секреты поведения, о которых вы не знали

Кошка вдруг исчезла из поля зрения, хотя дверь закрыта? Рассказываем, где искать питомца и как спокойно вернуть его из укрытия.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензенской области с 2026 года появится Wi-Fi в 40 школах — Изосимов
Еда
Кулинар Мария Орлова: варёные каштаны лучше чистятся при добавлении оливкового масла в воду
Спорт и фитнес
Биомеханик сообщил, какие движения в спортзале чаще всего приводят к травмам
Авто и мото
Autonews: у дилеров подержанные автомобили оказались дешевле, чем у частников
Садоводство
Кунжут адаптируется к умеренному климату России при использовании рассадного способа — Матвеева
Красота и здоровье
Стресс, апноэ и колебания сахара вызывают ночные пробуждения
Наука
Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества
УрФО
В Тюмени второй день наблюдаются сбои мобильного интернета — проблемы у нескольких операторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet