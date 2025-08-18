Эта собака дожила до 29 лет и попала в Книгу рекордов — секрет кроется в породе

Эта собака будто создана для движения. Её сила, выносливость и бесконечный запас энергии сделали австралийскую пастушью собаку одной из самых узнаваемых пород в мире. В Австралии её называют голубым или красным хилером — в зависимости от окраса шерсти.

Выведенная для помощи скотоводам в условиях палящей жары и пересечённой местности, она стала не только символом трудолюбия, но и верным другом человека.

Происхождение: собака, изменившая историю

Австралийская пастушья собака появилась не сразу. Первые привезённые из Великобритании смитфилды плохо переносили суровый климат континента. Тогда заводчики пошли на смелый эксперимент — скрестили их с динго и колли. Позже к этим скрещиваниям добавили далматинов, и именно так сформировалась порода в её современном виде.

Эти собаки оказались незаменимыми для австралийских фермеров. Благодаря им удалось наладить перегон скота на больших расстояниях, что стало серьёзным вкладом в развитие мясной промышленности страны.

Внешность и отличительные черты

Среднего размера, весом около 20 кг, австралийская пастушья собака выглядит крепкой и мускулистой. Длинные ноги помогают легко преодолевать километры пути, а стоячие уши и морда средней длины напоминают немецкую овчарку или бордер-колли.

Главное украшение породы — её шерсть. Она может быть голубовато-серой или рыжевато-коричневой, всегда густая, с плотным подшёрстком. Голубой хилер чаще имеет тёмные отметины, тогда как красный — более однотонный.

Характер: бесконечная энергия и лидерский дух

Это не собака для дивана. Её стихия — движение и игра. Она не терпит скуки и всегда ищет занятия: бег, прогулки, тренировки. При этом австралийская пастушья собака невероятно преданна своему хозяину.

Интересно, что такие собаки склонны выбирать одного "вожака", которому подчиняются безоговорочно. Они ласковы с детьми, но чаще тянутся именно к взрослому члену семьи, которого сами назначили своим главным человеком.

Однако нужно учитывать и особенность породы — склонность к укусам. Это наследие пастушьего прошлого, когда собака управляла стадом, слегка подкусывая животных. С раннего возраста её важно обучать правилам поведения.

Ум и социализация

Австралийская пастушья собака — одна из самых умных пород в мире. Она схватывает команды буквально на лету. Но интеллект требует постоянной нагрузки: если не предложить собаке занятия, она сама найдёт себе развлечение — и хозяевам это вряд ли понравится.

Ранняя социализация помогает избежать проблем во взрослом возрасте. При правильном воспитании эти собаки отлично ладят с другими животными и становятся надёжными компаньонами.

Интересные факты

Лают они редко, а их голос больше напоминает крик совы.

В Книгу рекордов Гиннесса попала австралийская пастушья собака, прожившая 29 лет и 5 месяцев.

Щенки рождаются белыми, а настоящий цвет шерсти проявляется позже.

Они редко показывают боль, поэтому хозяевам важно быть внимательными к изменениям в поведении.

За границей чаще используют названия Blue Heeler и Red Heeler.

Уход и здоровье

Чтобы питомец был здоров, необходимо соблюдать базовый уход:

купать по мере необходимости;

вычёсывать раз в неделю, а в период линьки — чаще;

следить за когтями и подстригать их при необходимости;

чистить зубы два-три раза в неделю;

проверять уши раз в две недели, чтобы избежать инфекций.

Несмотря на крепкое здоровье, у породы есть предрасположенность к дисплазии тазобедренных суставов, глухоте и атрофии сетчатки. Поэтому регулярные осмотры у ветеринара обязательны.

Цена и содержание

Стоимость щенка в среднем колеблется от 1500 до 4000 реалов в зависимости от окраса и пола. Но будущим владельцам стоит учитывать не только цену покупки, но и долгосрочные расходы: качественный корм, ветеринарные услуги и другие потребности собаки.

Австралийская пастушья собака требует активности и внимания, но отдаёт взамен в разы больше — свою преданность и безграничную любовь.