Изменить здоровье вместо ролей: уроки Остина Батлера о балансе между работой и личной жизнью

Американский актер Остин Батлер, известный по роли Элвиса Пресли, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые сопровождали его карьерный рост. В интервью для сентябрьского номера журнала Men's Health 34-летний артист признался, что в 2023 году, накануне съемок фильма "Байкеры", столкнулся с тревожным эпизодом — у него неожиданно началась сильная мигрень, а затем на несколько минут пропало зрение.

По словам Батлера, приступ случился прямо во время посадки самолета. Он описал это состояние как полное истощение и отметил, что на мгновение ему показалось, будто он умирает. Зрение постепенно вернулось, и, несмотря на пережитый стресс, актер сразу отправился на съемочную площадку. Сам он тогда объяснил случившееся хроническим недосыпанием.

Однако, как отмечают специалисты Central Valley Eye Medical Group, временная слепота не считается следствием недостатка сна. Обычно при недосыпании наблюдаются лишь размытость изображения, усталость глаз и трудности с концентрацией. При этом эксперты издания Healthline указывают, что сильный или продолжительный стресс способен привести к так называемой психогенной слепоте, которая чаще всего развивается после эмоционально травмирующих событий.

Батлер также вспомнил, что проблемы со здоровьем преследовали его и раньше. Так, после съемок фильма "Элвис" в 2021 году он провел неделю в больнице с симптомами, напоминавшими приступ аппендицита. Во время промо-тура "Дюны: Часть вторая" в 2024 году актер несколько месяцев страдал от боли в ноге, а регулярные мигрени стали для него привычным явлением. Он признался, что на начальном этапе карьеры считал страдания частью актерского пути и полагал, что только через боль можно достичь результата.

Переломным моментом стало общение с наставниками, среди которых оказалась актриса Лора Дерн. По словам Батлера, именно она помогла ему осознать, что актерская профессия не должна быть связана с саморазрушением. Дерн убеждала его, что работа может становиться даже терапевтическим процессом, если научиться сохранять баланс между профессией и личным здоровьем.

Теперь актер старается находить время для восстановления и отдыха, не снижая при этом качества своей работы. В 2025 году зрители увидят его в картинах "Эддингтон" и "Пойманный на краже".