Хоккеист возле минивэна для избранных: что делает Овечкин с редким Aurus

На портале PlatesMania опубликовали снимки, на которых, предположительно, запечатлён форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. Хоккеист стоит возле редкого автомобиля — минивэна Aurus Arsenal.

Судя по информации, кадры сделаны в Москве. Особенность ситуации в том, что Aurus Arsenal пока не продаётся в свободной продаже: модель используется исключительно государственными структурами, а её стоимость производитель не раскрывает.

Таким образом, фотографии вызвали интерес не только из-за личности спортсмена, но и благодаря автомобилю, который считается "закрытым" для частных покупателей.