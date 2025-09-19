Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Овечкин
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:06

Хоккеист возле минивэна для избранных: что делает Овечкин с редким Aurus

Александр Овечкин замечен у минивэна Aurus Arsenal в Москве

На портале PlatesMania опубликовали снимки, на которых, предположительно, запечатлён форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. Хоккеист стоит возле редкого автомобиля — минивэна Aurus Arsenal.

Судя по информации, кадры сделаны в Москве. Особенность ситуации в том, что Aurus Arsenal пока не продаётся в свободной продаже: модель используется исключительно государственными структурами, а её стоимость производитель не раскрывает.

Таким образом, фотографии вызвали интерес не только из-за личности спортсмена, но и благодаря автомобилю, который считается "закрытым" для частных покупателей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильные ягодицы уменьшают риск травм и улучшают осанку — физиотерапевты сегодня в 4:10

Домашние приседания меняют тело сильнее спортзала — но есть одна ошибка, которая убивает результат

Эффективная домашняя тренировка поможет проработать бёдра и ягодицы без спортзала. Узнайте, какие упражнения дают лучший результат.

Читать полностью » Атлетическая фигура требует контроля питания для предотвращения набора лишнего веса — врачи сегодня в 3:35

Мышцы от природы — это бонус, но и жир накапливается по той же скидке

Атлетический тип телосложения часто называют подарком природы. Но даже мезоморфам важно контролировать тренировки и питание, чтобы оставаться в форме.

Читать полностью » Всемирная организация здравоохранения: силовые тренировки дважды в неделю снижают риск заболеваний сегодня в 3:10

Секрет молодости без таблеток: в чём сила обычных гантелей

Силовые тренировки важны не только для спорта. Узнайте, как они влияют на здоровье, помогают сохранять форму и повышают качество жизни.

Читать полностью » Неправильно составленный план тренировок приводит к травмам — тренеры сегодня в 2:12

Организм играет против вас: когда привычные упражнения перестают работать

Индивидуальный план тренировок помогает быстрее достичь целей, избежать травм и поддерживать мотивацию. Как правильно составить свой?

Читать полностью » Какие упражнения укрепляют забытые мышцы предплечий, бёдер и плечевого сустава — рекомендации специалистов сегодня в 2:10

Эти мышцы не видно в зеркале, но именно они решают, будут ли болеть спина и колени

Эти мышцы редко тренируют, но именно от них зависит стабильность суставов, сила хвата и отсутствие болей. Узнайте, как их укрепить.

Читать полностью » Спортивные эксперты назвали упражнения из бокса, которые заменяют пробежку сегодня в 1:21

Бой без соперника: почему кардио-бокс заменяет бег и сжигает больше калорий

Бокс давно вышел за пределы ринга: он стал универсальным видом кардио. Узнайте, как тренировки боксёров помогут развить выносливость и сжечь калории.

Читать полностью » Тренер Алёна Дятлова: специальные беговые упражнения нужны не только профессионалам, но и любителям сегодня в 1:10

Секрет лёгких ног: упражнения, которые превращают пробежку в удовольствие

Почему опытные тренеры заставляют бегунов делать подскоки и «высокое бедро»? Разбираем, зачем нужны специальные беговые упражнения и как они работают.

Читать полностью » Тренировка с гирей: трастеры, выпады и становая тяга для всех групп мышц сегодня в 0:10

Гиря снова в моде: почему старинный снаряд обошёл современные тренажёры

Эффективная тренировка с гирей: комплекс упражнений для силы, выносливости и баланса с полезными советами и разоблачением мифов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты объясняют, почему утюг начинает брызгать водой во время глажки
Дом

Современные модели бытовой техники оснащаются функциями синхронизации со смартфонами
Еда

Домашняя засолка иваси занимает два дня и экономит деньги
Авто и мото

BMW официально представила стратегию трёх платформ: электромобили, гибриды и ДВС
Красота и здоровье

Профессор Вера Ларина назвала опасные медицинские мифы о гипертонии, вакцинации и простуде
Садоводство

Эко-удобрения помогают сохранить плодородие почвы в Рязанской области
Авто и мото

Nissan приостанавливает выпуск электрокроссовера Ariya в США из-за тарифов
Питомцы

Ветеринары опровергли миф о пользе разгрузочных дней для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet