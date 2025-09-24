Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:19

Сначала лимузин, теперь лосьон: как Aurus превращается в lifestyle-бренд

Mash: Aurus подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда для сладостей и косметики

Российский бренд Aurus, известный прежде всего как производитель представительских автомобилей для первых лиц государства, может появиться в новых для себя сегментах. Telegram-канал Mash сообщил, что в России под этой маркой планируется выпуск сладостей и уходовой косметики.

В публикации отмечается, что Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), курирующее развитие марки, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus для продукции из категорий продуктов питания и косметики.

"Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания. Институт НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ от комментариев о планах на сладости отказались", — говорится в сообщении Mash.

Aurus как символ статуса

Aurus известен россиянам как бренд, под которым выпускаются лимузины, седаны и внедорожники премиум-класса. Автомобили этой марки создавались как имиджевый проект, символизирующий статус и технологические возможности отечественного автопрома. Теперь бренд может выйти далеко за пределы автомобильного рынка.

Новый шаг: от машин к сладостям и косметике

Расширение товарной линейки до сегментов, не связанных с автопроизводством, не уникально. Многие мировые премиальные марки пробуют себя в смежных нишах.

  • Сладости. Под маркой Aurus могут появиться премиальные конфеты, шоколад или десерты, ориентированные на аудиторию, ценящую люксовый имидж.

  • Уходовая косметика. Речь идет о продуктах высокого сегмента — возможно, кремах, сыворотках или парфюмерии.

Сравнение с прошлым опытом

Ранее под брендом Aurus уже запускали премиальную воду. Её добывают в Северной Осетии, и она преподносилась как продукт высокого класса, отражающий философию бренда.

Продукт Сегмент Особенности
Автомобили Aurus Премиум-класс Для первых лиц государства и ограниченного круга клиентов
Вода Aurus Премиум-сегмент Добыча в Северной Осетии, подача как "российская альтернатива Evian"
Возможные сладости и косметика Еда и beauty Новый этап расширения бренда

Советы шаг за шагом: как воспринимать новые продукты

  1. Следить за регистрацией товарных знаков в Роспатенте — это главный сигнал о планах бренда.

  2. При выходе сладостей оценивать упаковку и состав: премиум-сегмент требует высокого качества.

  3. В случае ухода в косметику — обращать внимание на производство: будет ли оно локальным или с привлечением зарубежных технологий.

  4. Сравнивать с аналогичными продуктами люксовых брендов, чтобы понять позиционирование.

  5. Ждать официальных анонсов, так как пока речь идет только о заявках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать Aurus исключительно как автопроизводителя.

  • Последствие: недооценка планов компании по расширению.

  • Альтернатива: рассматривать Aurus как lifestyle-бренд.

  • Ошибка: считать, что заявка в Роспатент автоматически означает запуск продукции.

  • Последствие: неоправданные ожидания.

  • Альтернатива: ориентироваться на реальные сообщения компании.

  • Ошибка: полагать, что продукты будут доступны массово.

  • Последствие: разочарование при высоких ценах и ограниченном объеме.

  • Альтернатива: учитывать, что бренд ориентирован на премиальный сегмент.

А что если…

А что если Aurus действительно начнет выпускать сладости и косметику? Тогда бренд станет ближе к формату люксовых lifestyle-компаний, как это делают Ferrari или Porsche, предлагая клиентам не только автомобили, но и аксессуары, одежду, духи и товары повседневного спроса.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Расширение бренда за пределы автопрома Риск размывания имиджа "автомобильной марки"
Выход в сегменты с более широкой аудиторией Возможные сомнения потребителей в качестве "несвойственных" товаров
Повышение узнаваемости Aurus Конкуренция с устоявшимися брендами еды и косметики
Создание дополнительных источников дохода Зависимость от восприятия премиальности

FAQ

Правда ли, что Aurus будет выпускать сладости?
Официальных подтверждений пока нет. Есть заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Какие продукты могут появиться?
Вероятнее всего — премиальные сладости и уходовая косметика.

Когда ждать новинок?
Сроки пока неизвестны. Запуск зависит от того, будет ли одобрена регистрация и какие планы у компании.

Мифы и правда

  • Миф: "Aurus прекращает выпуск автомобилей ради сладостей".
    Правда: речь идет о расширении бренда, а не об отказе от автопроизводства.

  • Миф: "Товарный знак — это гарантия запуска продукции".
    Правда: регистрация лишь дает право, но не обязывает выводить продукт.

  • Миф: "Люксовые бренды никогда не делают косметику".
    Правда: во всем мире авто- и fashion-бренды выпускают аксессуары, одежду и beauty-продукцию.

3 интересных факта

• Aurus — один из немногих российских брендов, изначально созданных в премиальном сегменте.
• Премиальную воду Aurus добывают в Северной Осетии.
• Многие люксовые марки в мире (например, Ferrari) получают существенную долю прибыли именно от сопутствующих товаров, а не от автомобилей.

Исторический контекст

  1. 2018 год — Aurus впервые представил лимузины для государственных мероприятий.

  2. 2022 год — запуск продаж седанов Aurus Senat.

  3. 2023 год — расширение линейки и выход на гражданский рынок.

  4. 2025 год — подача заявки на регистрацию товарного знака для сладостей и косметики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компания Nissan подтвердила: Sentra девятого поколения сохранил мотор 2.0 на 149 л.с. сегодня в 12:43

Nissan Sentra снова играет в честность: богатый салон, скромное железо

Nissan обновил Sentra: дизайн стал резче, интерьер современнее, но мотор остался прежним. Что изменилось в девятом поколении седана?

Читать полностью » BMW: X5 нового поколения получит пять вариантов силовых установок в 2028 году сегодня в 7:26

BMW готовит X5, который перепишет историю марки: сразу пять версий в одном кузове

BMW готовит революцию в линейке X5: к 2028 году кроссовер предложит пять силовых решений, включая долгожданный водородный вариант.

Читать полностью » Автомеханик предупредил о вреде парковки с вывернутыми колесами сегодня в 7:15

Прямой руль — прямой расчёт: секрет спокойной парковки без поломок и конфликтов

Многие водители оставляют авто с повернутыми колесами, думая, что это безопаснее. Но на самом деле привычка может стоить дорого.

Читать полностью » S&P Global: лояльность к Tesla во II квартале 2025 года снизилась до 58,1% сегодня в 6:26

Лояльность к Tesla падает: владельцы массово пересаживаются на конкурентов

Tesla впервые уступает Ford по уровню лояльности в США. Всё больше водителей уходят к конкурентам, а некоторые неожиданно возвращаются к дизелю.

Читать полностью » Инспектор ГАИ: неисправные дворники делают езду под дождём крайне опасной сегодня в 6:08

Вода сильнее льда: почему ливень опаснее зимней метели

Ливень может превратить поездку по городу в настоящую проверку на выносливость. Узнайте, какие ошибки совершают водители на мокрой дороге.

Читать полностью » Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии сегодня в 5:21

Бразильцы нашли способ тратить меньше на заправку: десятка лучших авто

В Бразилии обновился рейтинг самых экономичных автомобилей. Какие модели вошли в десятку и чем они отличаются друг от друга?

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие средства лучше всего подходят для чистки кондиционера авто сегодня в 5:12

Дешёвый аптечный раствор против дорогого сервиса: как очистить кондиционер за копейки

Узнайте, как сэкономить на уходе за автокондиционером и убрать неприятный запах из салона своими руками, используя простые и доступные методы.

Читать полностью » Subaru выпустила последний седан Legacy в США после 36 лет производства сегодня в 4:58

Седан, который проиграл кроссоверу: история Subaru Legacy подошла к финалу

Легендарный седан Subaru Legacy сошел с конвейера в США в последний раз. Почему модель ушла в историю и что придет ей на смену?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Освещение 4–6 часов в день необходимо для здорового роста денежного дерева
Красота и здоровье

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
ПФО

Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"
Садоводство

Садоводы отметили, что голубика требует кислой почвы, а яблони предпочитают нейтральную землю
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet