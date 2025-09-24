Сначала лимузин, теперь лосьон: как Aurus превращается в lifestyle-бренд
Российский бренд Aurus, известный прежде всего как производитель представительских автомобилей для первых лиц государства, может появиться в новых для себя сегментах. Telegram-канал Mash сообщил, что в России под этой маркой планируется выпуск сладостей и уходовой косметики.
В публикации отмечается, что Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), курирующее развитие марки, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus для продукции из категорий продуктов питания и косметики.
"Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания. Институт НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ от комментариев о планах на сладости отказались", — говорится в сообщении Mash.
Aurus как символ статуса
Aurus известен россиянам как бренд, под которым выпускаются лимузины, седаны и внедорожники премиум-класса. Автомобили этой марки создавались как имиджевый проект, символизирующий статус и технологические возможности отечественного автопрома. Теперь бренд может выйти далеко за пределы автомобильного рынка.
Новый шаг: от машин к сладостям и косметике
Расширение товарной линейки до сегментов, не связанных с автопроизводством, не уникально. Многие мировые премиальные марки пробуют себя в смежных нишах.
-
Сладости. Под маркой Aurus могут появиться премиальные конфеты, шоколад или десерты, ориентированные на аудиторию, ценящую люксовый имидж.
-
Уходовая косметика. Речь идет о продуктах высокого сегмента — возможно, кремах, сыворотках или парфюмерии.
Сравнение с прошлым опытом
Ранее под брендом Aurus уже запускали премиальную воду. Её добывают в Северной Осетии, и она преподносилась как продукт высокого класса, отражающий философию бренда.
|Продукт
|Сегмент
|Особенности
|Автомобили Aurus
|Премиум-класс
|Для первых лиц государства и ограниченного круга клиентов
|Вода Aurus
|Премиум-сегмент
|Добыча в Северной Осетии, подача как "российская альтернатива Evian"
|Возможные сладости и косметика
|Еда и beauty
|Новый этап расширения бренда
Советы шаг за шагом: как воспринимать новые продукты
-
Следить за регистрацией товарных знаков в Роспатенте — это главный сигнал о планах бренда.
-
При выходе сладостей оценивать упаковку и состав: премиум-сегмент требует высокого качества.
-
В случае ухода в косметику — обращать внимание на производство: будет ли оно локальным или с привлечением зарубежных технологий.
-
Сравнивать с аналогичными продуктами люксовых брендов, чтобы понять позиционирование.
-
Ждать официальных анонсов, так как пока речь идет только о заявках.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать Aurus исключительно как автопроизводителя.
-
Последствие: недооценка планов компании по расширению.
-
Альтернатива: рассматривать Aurus как lifestyle-бренд.
-
Ошибка: считать, что заявка в Роспатент автоматически означает запуск продукции.
-
Последствие: неоправданные ожидания.
-
Альтернатива: ориентироваться на реальные сообщения компании.
-
Ошибка: полагать, что продукты будут доступны массово.
-
Последствие: разочарование при высоких ценах и ограниченном объеме.
-
Альтернатива: учитывать, что бренд ориентирован на премиальный сегмент.
А что если…
А что если Aurus действительно начнет выпускать сладости и косметику? Тогда бренд станет ближе к формату люксовых lifestyle-компаний, как это делают Ferrari или Porsche, предлагая клиентам не только автомобили, но и аксессуары, одежду, духи и товары повседневного спроса.
Плюсы и минусы стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Расширение бренда за пределы автопрома
|Риск размывания имиджа "автомобильной марки"
|Выход в сегменты с более широкой аудиторией
|Возможные сомнения потребителей в качестве "несвойственных" товаров
|Повышение узнаваемости Aurus
|Конкуренция с устоявшимися брендами еды и косметики
|Создание дополнительных источников дохода
|Зависимость от восприятия премиальности
FAQ
Правда ли, что Aurus будет выпускать сладости?
Официальных подтверждений пока нет. Есть заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака.
Какие продукты могут появиться?
Вероятнее всего — премиальные сладости и уходовая косметика.
Когда ждать новинок?
Сроки пока неизвестны. Запуск зависит от того, будет ли одобрена регистрация и какие планы у компании.
Мифы и правда
-
Миф: "Aurus прекращает выпуск автомобилей ради сладостей".
Правда: речь идет о расширении бренда, а не об отказе от автопроизводства.
-
Миф: "Товарный знак — это гарантия запуска продукции".
Правда: регистрация лишь дает право, но не обязывает выводить продукт.
-
Миф: "Люксовые бренды никогда не делают косметику".
Правда: во всем мире авто- и fashion-бренды выпускают аксессуары, одежду и beauty-продукцию.
3 интересных факта
• Aurus — один из немногих российских брендов, изначально созданных в премиальном сегменте.
• Премиальную воду Aurus добывают в Северной Осетии.
• Многие люксовые марки в мире (например, Ferrari) получают существенную долю прибыли именно от сопутствующих товаров, а не от автомобилей.
Исторический контекст
-
2018 год — Aurus впервые представил лимузины для государственных мероприятий.
-
2022 год — запуск продаж седанов Aurus Senat.
-
2023 год — расширение линейки и выход на гражданский рынок.
-
2025 год — подача заявки на регистрацию товарного знака для сладостей и косметики.
