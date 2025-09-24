Сначала лимузин, теперь лосьон: как Aurus превращается в lifestyle-бренд

Российский бренд Aurus, известный прежде всего как производитель представительских автомобилей для первых лиц государства, может появиться в новых для себя сегментах. Telegram-канал Mash сообщил, что в России под этой маркой планируется выпуск сладостей и уходовой косметики.

В публикации отмечается, что Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), курирующее развитие марки, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus для продукции из категорий продуктов питания и косметики.

"Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания. Институт НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ от комментариев о планах на сладости отказались", — говорится в сообщении Mash.

Aurus как символ статуса

Aurus известен россиянам как бренд, под которым выпускаются лимузины, седаны и внедорожники премиум-класса. Автомобили этой марки создавались как имиджевый проект, символизирующий статус и технологические возможности отечественного автопрома. Теперь бренд может выйти далеко за пределы автомобильного рынка.

Новый шаг: от машин к сладостям и косметике

Расширение товарной линейки до сегментов, не связанных с автопроизводством, не уникально. Многие мировые премиальные марки пробуют себя в смежных нишах.

Сладости . Под маркой Aurus могут появиться премиальные конфеты, шоколад или десерты, ориентированные на аудиторию, ценящую люксовый имидж.

Уходовая косметика. Речь идет о продуктах высокого сегмента — возможно, кремах, сыворотках или парфюмерии.

Сравнение с прошлым опытом

Ранее под брендом Aurus уже запускали премиальную воду. Её добывают в Северной Осетии, и она преподносилась как продукт высокого класса, отражающий философию бренда.

Продукт Сегмент Особенности Автомобили Aurus Премиум-класс Для первых лиц государства и ограниченного круга клиентов Вода Aurus Премиум-сегмент Добыча в Северной Осетии, подача как "российская альтернатива Evian" Возможные сладости и косметика Еда и beauty Новый этап расширения бренда

Советы шаг за шагом: как воспринимать новые продукты

Следить за регистрацией товарных знаков в Роспатенте — это главный сигнал о планах бренда. При выходе сладостей оценивать упаковку и состав: премиум-сегмент требует высокого качества. В случае ухода в косметику — обращать внимание на производство: будет ли оно локальным или с привлечением зарубежных технологий. Сравнивать с аналогичными продуктами люксовых брендов, чтобы понять позиционирование. Ждать официальных анонсов, так как пока речь идет только о заявках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать Aurus исключительно как автопроизводителя.

Последствие: недооценка планов компании по расширению.

Альтернатива: рассматривать Aurus как lifestyle-бренд.

Ошибка: считать, что заявка в Роспатент автоматически означает запуск продукции.

Последствие: неоправданные ожидания.

Альтернатива: ориентироваться на реальные сообщения компании.

Ошибка: полагать, что продукты будут доступны массово.

Последствие: разочарование при высоких ценах и ограниченном объеме.

Альтернатива: учитывать, что бренд ориентирован на премиальный сегмент.

А что если…

А что если Aurus действительно начнет выпускать сладости и косметику? Тогда бренд станет ближе к формату люксовых lifestyle-компаний, как это делают Ferrari или Porsche, предлагая клиентам не только автомобили, но и аксессуары, одежду, духи и товары повседневного спроса.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы Расширение бренда за пределы автопрома Риск размывания имиджа "автомобильной марки" Выход в сегменты с более широкой аудиторией Возможные сомнения потребителей в качестве "несвойственных" товаров Повышение узнаваемости Aurus Конкуренция с устоявшимися брендами еды и косметики Создание дополнительных источников дохода Зависимость от восприятия премиальности

FAQ

Правда ли, что Aurus будет выпускать сладости?

Официальных подтверждений пока нет. Есть заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Какие продукты могут появиться?

Вероятнее всего — премиальные сладости и уходовая косметика.

Когда ждать новинок?

Сроки пока неизвестны. Запуск зависит от того, будет ли одобрена регистрация и какие планы у компании.

Мифы и правда

Миф: "Aurus прекращает выпуск автомобилей ради сладостей".

Правда: речь идет о расширении бренда, а не об отказе от автопроизводства.

Миф: "Товарный знак — это гарантия запуска продукции".

Правда: регистрация лишь дает право, но не обязывает выводить продукт.

Миф: "Люксовые бренды никогда не делают косметику".

Правда: во всем мире авто- и fashion-бренды выпускают аксессуары, одежду и beauty-продукцию.

3 интересных факта

• Aurus — один из немногих российских брендов, изначально созданных в премиальном сегменте.

• Премиальную воду Aurus добывают в Северной Осетии.

• Многие люксовые марки в мире (например, Ferrari) получают существенную долю прибыли именно от сопутствующих товаров, а не от автомобилей.

Исторический контекст