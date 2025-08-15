Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:20

Не только быстрее: как РЖД превращает 'Аврору' в маршрут для тысяч новых пассажиров

РЖД удваивает число скоростных поездов "Аврора" на направлении Москва – Санкт-Петербург

С 26 октября на направлении Москва — Санкт-Петербург увеличится количество скоростных поездов "Аврора". Как сообщили в РЖД, число рейсов вырастет вдвое: вместо двух пар составов в день будет четыре.

В компании уточнили, что новый график предусматривает следующие изменения:

  • Поезд № 745 будет отправляться из Санкт-Петербурга в 17:20 и прибывать в Москву в 23:30.
  • Поезд № 746 будет отходить из Москвы в 17:45 и прибывать в северную столицу в 23:04.
  • Поезда № 749/750 начнут курсировать с 1 ноября в дни повышенного спроса — по пятницам, воскресеньям и в праздничные даты. Отправление из Санкт-Петербурга запланировано на 22:15, из Москвы — на 22:30.

Кроме того, с 26 октября все составы "Аврора" будут делать остановки на станциях Тверь, Бологое и Чудово, что, по мнению представителей РЖД, позволит охватить больше пассажиров и повысить удобство маршрута.

