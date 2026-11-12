Американская подлодка вошла в планы Австралии: союзники приблизились к новой опоре в регионе

Пентагон официально включил атомную подводную лодку "Колорадо" (USS Colorado) в состав Ротационных подводных сил "Запад" (Submarine Rotational Force-West, SRF-West) — она стала первой лодкой этого соединения, созданного в рамках партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Об этом говорится в совместном заявлении главы Пентагона Пита Хегсета и представителей правительств Великобритании и Австралии.

В ротационную группу войдут четыре американские и одна британская многоцелевые атомные подлодки. Полностью развернуть SRF-West планируется в 2027 году. Местом базирования станет австралийская военно-морская база "Стирлинг" под Пертом, где расширят возможности для технического обслуживания и ремонта.

По данным Пентагона, новое соединение поможет Австралии быстрее обзавестись собственными атомными подлодками с неядерным вооружением и научиться их эксплуатировать, обслуживать и контролировать. Кроме того, за счет новых ремонтных мощностей в Индо-Тихоокеанском регионе улучшится техническая поддержка для всех участников AUKUS.

В июне ВМС США открыли на западе Австралии центр тылового обеспечения "Стирлинг" (Naval Support Activity Stirling). Он будет обслуживать американских военнослужащих, гражданский персонал и их семьи, связанных с SRF-West.

На встрече министров обороны трех стран 30 мая в Сингапуре стороны подтвердили график поставок: Австралия должна получить первую атомную подлодку с неядерным вооружением в ближайшие годы. Кроме того, министры договорились сосредоточиться на разработке и внедрении необитаемых подводных аппаратов для оборонительных и наступательных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.