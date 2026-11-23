В Иркутской области стартовал процесс распределения акваторий для развития рыбоводства. Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства выставило на электронный аукцион 11 участков, предназначенных для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Специализация и локация участков

Лоты разделены по типу планируемого производства. Четыре участка отведены под пастбищную аквакультуру — они расположены на озерах в Чунском, Тулунском и Усть-Илимском районах. Еще семь участков предназначены для индустриального выращивания; эти акватории находятся в границах Иркутска, а также в Иркутском, Балаганском и Усольском районах, охватывая реки Белая и Ангара, включая территорию Братского водохранилища.

Параметры и условия торгов

Площадь предлагаемых рыбоводных участков (РВУ) варьируется от 0,76 га до 260 га. Начальная стоимость лотов составляет от 240 рублей до 83,2 тыс. рублей. Согласно условиям, участки предоставляются на 10 лет на базе совместного водопользования.

Прием заявок на электронной площадке "РТС-Тендер" продлится до 14 декабря, а проведение самого аукциона запланировано на 22 декабря.