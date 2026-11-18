В Саратовской области организован электронный аукцион по распределению двух речных участков для промышленного рыболовства. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 ноября.

Характеристики участков

Согласно документации областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, на торги выставлены два объекта с разной площадью и географической привязкой:

участок площадью 597 га на реке Большой Узень (Ершовский район);

участок площадью 130 га на реке Малый Кушум (Балаковский район).

Перечень разрешенных к вылову видов водных биоресурсов для обоих участков включает леща, сазана, плотву, карася, язя, судака, окуня и щуку, а также иные виды рыб и беспозвоночных, которые ежегодно определяются Росрыболовством.

Сами торги пройдут 14 декабря на электронной площадке "Сбербанк-АСТ". Победители аукциона получат право пользования рыболовными участками (РЛУ) сроком на 10 лет.