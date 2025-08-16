Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:19

Август решает судьбу вашего сада: что нужно сделать, чтобы урожай был рекордным

Садовые работы в августе: советы по подкормкам, обрезке и посевам

Август — месяц, когда садовод не может позволить себе отдых. От того, что вы сделаете сейчас, зависит не только урожай этого года, но и здоровье растений на следующий сезон.

Уборка урожая и подготовка к зиме

Своевременно собранные плоды сохраняют вкус и питательные свойства, а деревья и кустарники получают время для восстановления. Уже в августе прекращайте азотные подкормки, чтобы растения не тратили силы на рост зелени. Вместо этого вносите фосфорно-калийные удобрения — они укрепят корни и повысят морозостойкость.

Санитарная обрезка обязательна: удалите больные, сухие или мешающие росту ветви. Малину после плодоношения срезайте под корень, оставляя лишь молодые побеги. Смородину и крыжовник очистите от старых веток старше 4-5 лет.

Посевы и посадки для будущего сезона

Август всё ещё подходит для новых посадок.

  • Высевайте зелень — салат, укроп, шпинат, рукколу.
  • Сажайте землянику из здоровых усов: она успеет укорениться до зимы.
  • Готовьте грядки для озимых: в сентябре придёт время чеснока и лука-севка, но почва должна быть подготовлена заранее.

Борьба с болезнями и вредителями

Влажное тепло августа — рай для фитофторы, тли и плодожорки.

  • Томаты обрабатывайте каждые 10-14 дней биопрепаратами или медьсодержащими средствами.
  • На яблонях и грушах уничтожайте повреждённые плоды и ставьте ловчие пояса.
  • Против тли используйте чесночный или луковый настой, а при сильном поражении — инсектициды с соблюдением сроков ожидания.

Итог

Август — это время, когда внимание к деталям и грамотная агротехника окупятся сторицей: богатым урожаем, здоровыми растениями и уверенностью в следующем сезоне.

